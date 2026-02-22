Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας – Παρτιζάν: Άγριο ξύλο και κανόνια νερού από την αστυνομία σε επεισόδια με χούλιγκαν

Συμπλοκές οπαδών στο Βελιγράδι πριν το ντέρμπι του πρωταθλήματος
Ερυθρός Αστέρας – Παρτιζάν: Άγριο ξύλο και κανόνια νερού από την αστυνομία σε επεισόδια με χούλιγκαν

Από οπαδικά επεισόδια αμαυρώθηκε για μία ακόμη φορά το ντέρμπι του Βελιγραδίου, ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν, αφού χούλιγκαν των δύο ομάδων είχαν δώσει… ραντεβού θανάτου πριν τη σέντρα του αγώνα.

Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν, με μάσκες και πολεμοφόδια στα χέρια, συναντήθηκαν στην γειτονιά Πέτλοβο Μπρντο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο “Μαρακανά” και συνεπλάκησαν, με μονομαχίες σώμα με σώμα.

Χρειάστηκε έτσι η επέμβαση της αστυνομίας, με κανόνια νερού για να διαλυθεί το πλήθος και να αποφευχθούν τα χειρότερα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο μόνο για μικροτραυματισμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
149
98
70
54
42
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo