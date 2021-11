Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ανακοίνωσε τη νέα της συμφωνία με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έβαλε τέλος σε κάθε “σενάριο” σχετικά με το μέλλον του στην εθνική Αγγλίας, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA).

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα οδηγήσει την Αγγλία στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 του επόμενου έτους και θα προσπαθήσει να οδηγήσει τα “τρία λιοντάρια” στο Euro 2024.

«Είμαι χαρούμενος που ο Στιβ και εγώ μπορέσαμε να παρατείνουμε τη διαμονή μας στους αντίστοιχους ρόλους μας», είπε ο Σάουθγκεϊτ. «Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας και ξέρω ότι οι οπαδοί είναι όλοι ενθουσιασμένοι με το τι θα μπορούσε να πετύχει αυτή η ομάδα στο μέλλον».

