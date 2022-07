Ο Δημήτρης Ιτούδης αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε σπουδαίο το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας έχει τη στήριξη του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στα πλαίσια άφιξης του τροπαίου του Eurobasket 2022 στην Ελλάδα, έγινε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με Δημήτρη Ιτούδη, παρουσία του πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και του Κώστα Παπανικολάου, με τον πρωθυπουργό να ενημερώνεται για το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει του Eurobasket 2022.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Ιτούδη

”Ήταν μεγάλη τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι του Πρωθυπουργού και να συζητάμε για το μπάσκετ και την Εθνική ομάδα, παρέα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κ. Λιόλιο, και τον παίκτη μας Κώστα Παπανικολάου. Είναι πάντοτε σπουδαίο να γνωρίζουμε ότι έχουμε τη στήριξή του”

It was a Great honor to be invited by the Prime Minister today and discuss about basketball and the national team together with the president of Hellenic Federation, Mr Liolios and our player Kostas Papanikolaou. Always great to know we have his support. pic.twitter.com/taL1Ylb5nO