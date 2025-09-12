Εθνική Μπάσκετ: Η αρνητική παράδοση της Ελλάδας κόντρα στη Φινλανδία

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο μικρό τελικό του Eurobasket (14/09/25, 17:00, Newsit.gr), μετά την ήττα με 94-68 από την Τουρκία. Τέσσερις φορές έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες.

Η παράδοση της Εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Φινλανδία δεν είναι υπέρ της, καθώς σε τέσσερις αναμετρήσεις οι Φινλανδοί έχουν κερδίσει τρεις φορές, με τις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις, μάλιστα, να καταλήγουν σε νίκη των αντιπάλων της Ελλάδας στο μικρό τελικό του Eurobasket της Κυριακής.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανάμεσα στις δύο ομάδες