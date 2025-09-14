Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Η ημέρα και η ώρα της επιστροφής στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο

Τη Δευτέρα έρχονται στην Ελλάδα οι «χάλκινοι» αθλητές του Βασίλη Σπανούλη
Η «χάλκινη» Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025
Η «χάλκινη» Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025 / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Λετονίας και θα επιστρέψει θριαμβεύτρια στην Ελλάδα, περιμένοντας πλέον και υποδοχή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ θα “πατήσει” Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:30, ταξιδεύοντας με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα της Λετονίας.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να φθάσουν σε ένα μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και ετοιμάζονται για υποδοχή… ηρώων στην Αθήνα.

