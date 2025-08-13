Εθνική μπάσκετ: Λευτέρης Λιοτόπουλος και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης «κόπηκαν» από τον Βασίλη Σπανούλη ενόψει Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket, με τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη να ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο προπονητής της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας αποφάσισε να “κόψει” τους δύο παίκτες από τη συνέχεια της προετοιμασίας για το Eurobasket και έτσι ο Λευτέρης Λιοτόπουλος και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση με την ομάδα.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μάλιστα το γεγονός, με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι αναγκασμένος να περιορίσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ, τις επόμενες ημέρες, για να βγει η αποστολή για το Eurobasket.