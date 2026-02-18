Εθνική μπάσκετ: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Σπανούλη για τα ματς με Μαυροβούνιο, στα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική μπάσκετ ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο (εντός και εκτός) στο δεύτερο «παράθυρο» της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να φοράει και πάλι τη γαλανόλευκη φανέλα.

Η Euroleague δεν έχει αγωνιστικό πρόγραμμα σε αυτό το διάστημα και ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του παίκτες των δυο “αιωνίων”. Ο αρχηγός της εθνικής και του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου θα είναι παρών, μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου από πλευράς “ερυθρόλευκων”. Από τον Παναθηναϊκό θα συμμετέχουν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Να αναφέρουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στις κλήσεις της Εθνικής μπάσκετ, έχοντας για τελευταία παρουσία στη γαλανόλευκη, τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Θυμίζουμε ότι η εθνική μπάσκετ υποδέχεται στη Sunel Arena την Παρασκευή (27.02.2026, 19:00) για την 3η αγωνιστική και ταξιδεύει στην Ποντγκόριτσα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο (02.03.2026, 20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα (23.02.2026) με σταδιακή ένταξη των παικτών. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει στην εθνική ανδρών ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα Πατρών.

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε τους παρακάτω αθλητές:

Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Αντετοκούνμπο Κ., Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουγκάζ, Σαμοντούροβ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νικολαΐδης, Πλώτας.