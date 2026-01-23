Εθνική πόλο γυναικών: Η 15άδα του Χάρη Παυλίδη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις 15 διεθνείς που αποτελούν την αποστολή της εθνικής πόλο των γυναικών που θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στο Φούνσαλ της Μαδέϊρα στην Πορτογαλία από τις 26.01 / 05.02.2026

Η εθνική πόλο των γυναικών μετέχει στον α’ προκριματικό όμιλο και θα παίξει κατά σειρά με τις Σλοβακία (26/1, 12.30 ώρα Ελλάδας), Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο).

Η αποστολή της γαλανόλευκης αποτελείται από τις:

Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία (ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρηγοροπούλου Ελένη (ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

Καραγιάννη Ανδρονίκη (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ)

Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία (ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)

Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)

Πλευρίτου Ελευθερία (FERENCVAROS TC)