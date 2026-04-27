Εθνική πόλο γυναικών: Οι 16 διεθνείς για τον προκριματικό γύρο του World Cup στο Ρότερνταμ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής πόλο γυναικών, Χάρης Παυλίδης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27.04.2026) τις 16 διεθνείς που θα αποτελέσουν την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα προκριματικά του World Cup, 1-6 Μαΐου.

Την αποστολή της εθνικής πόλο γυναικών που θα αναχωρήσει την ερχόμενη Πέμπτη (30.04.2026) θα ακολουθήσουν, επίσης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού, Αντώνης Βλοντάκης, η φυσιοθεραπευτής, Μυρτώ Βασιλοπούλου, η αναλύτρια βίντεο, Κάτια Τανκέεβα, κι ο μάνατζερ των Εθνικών ομάδων, Γιώργος Μαργιούκλας.

Την αποστολή της Εθνικής πόλο γυναικών αποτελούν οι:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Σαλταμανίκα Ραφαέλα

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη-Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά-Δήμητρα

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία

Με την αποστολή θα ταξιδέψει κι η διεθνής διαιτητής, Μαρία Δασκαλοπούλου.