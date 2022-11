Ο Ριτσάρλισον της Τότεναμ, ο Άντονι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, στο άκουσμα της είδησης πως βρίσκονται στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2022.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, Τίτε, ανακοίνωσε την Δευτέρα τα ονόματα των 26 «εκλεκτών» του για το επερχόμενο Μουντιάλ (έναρξη στις 20/11) και μέσα σε αυτά βρίσκεται αυτό του επιθετικού της Τότεναμ, Ριτσάρλισον, αλλά και των Άντονι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Μπρούνο Γκιμαράες (Νιούκαστλ).

Οι τρεις παίκτες των ομάδων της Premier League δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους, όπως φαίνεται και στα video που “ανέβηκαν” στα social media, παρακολουθώντας -με δικούς τους ανθρώπους- τις ανακοινώσεις του Τίτε.

When @richarlison97 found out he made Brazil’s squad for the World Cuppic.twitter.com/vC4NRgAyBQ November 7, 2022

Antony’s reaction to being called up to Brazil’s World Cup squad pic.twitter.com/F2gaYoHYh1 — utdreport (@utdreport) November 7, 2022