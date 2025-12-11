Αθλητικά

Έτσι θα είναι το Σαντιάγκο Μπερναμπέου στο πρώτο παιχνίδι του Eurobasket 2029

Οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν το καλύτερο τουρνουά των εποχών
Το Eurobasket 2029 αργεί πάρα πολύ, ωστόσο οι Ισπανοί έχουν σηκώσει ήδη μανίκια, προκειμένου να διοργανώσουν ένα αξέχαστο τουρνουά.

Το εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου που θα διοργανωθεί στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, μπροστά σε 80 χιλιάδες θεατές (!). Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει δηλαδή αγώνα για το Eurobasket.

Υπενθυμίζεται ότι η φάση των ομίλων του Eurobasket 2029 θα γίνει σε Αθήνα, Μαδρίτη (Movistar Arena, το γήπεδο της Ρεάλ), Λιουμπλιάνα (Αρένα Στόζιτσε) και Ταλίν (Unibet Arena), με τις Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία και Εσθονία να έχουν προκριθεί ήδη στην τελική φάση ως διοργανώτριες χώρες.

Οι νοκ άουτ αγώνες θα γίνουν στη Μαδρίτη.

