Έτσι θα είναι το Σαντιάγκο Μπερναμπέου στο πρώτο παιχνίδι του Eurobasket 2029

Το Eurobasket 2029 αργεί πάρα πολύ, ωστόσο οι Ισπανοί έχουν σηκώσει ήδη μανίκια, προκειμένου να διοργανώσουν ένα αξέχαστο τουρνουά.

Το εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου που θα διοργανωθεί στην Ισπανία θα πραγματοποιηθεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, μπροστά σε 80 χιλιάδες θεατές (!). Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα φιλοξενήσει δηλαδή αγώνα για το Eurobasket.

Elisa Aguilar , presidenta de @BaloncestoESP

“El partido del Bernabéu (Eurobasket 2029) pondrá al baloncesto en otra dimensión “ pic.twitter.com/QC8yDvbd1h — Pilar Casado (@pilarcasado) December 11, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η φάση των ομίλων του Eurobasket 2029 θα γίνει σε Αθήνα, Μαδρίτη (Movistar Arena, το γήπεδο της Ρεάλ), Λιουμπλιάνα (Αρένα Στόζιτσε) και Ταλίν (Unibet Arena), με τις Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία και Εσθονία να έχουν προκριθεί ήδη στην τελική φάση ως διοργανώτριες χώρες.

Οι νοκ άουτ αγώνες θα γίνουν στη Μαδρίτη.