Eurobasket 2025: Ο Εργκίν Αταμάν προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο προπονητή, στη δεύτερη θέση ο Βασίλης Σπανούλης

Καθώς το Eurobasket βρίσκεται σε εξέλιξη, η διεθνής ομοσπονδία (FIBA) θέλησε να κάνει μια ψηφοφορία για τον κορυφαίο προπονητή της διοργάνωσης, με τον Εργκίν Αταμάν να φιγουράρει στη κορυφή, έχοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη της Εθνικής ομάδας.

Ο “μπασκετικός Μουρίνιο”, όπως τον αποκάλεσε η ισπανική AS τον Εργκίν Αταμάν έχει συγκεντρώσει το 44% των ψήφων, με τον Βασίλη Σπανούλη που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, να ακολουθεί με 14%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί πως τρίτος στη λίστα είναι ο τεχνικός της Εθνικής Λιθουανίας Ρίμας Κουρτινάιτις με 10%, ομάδα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας για την είσοδό της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά

Εργκίν Αταμάν Τουρκία 44%

Βασίλης Σπανούλης Ελλάδα 14%

Ρίμας Κουρτινάιτις Λιθουανία 10%

Λάσι Τουόβι Φινλανδία 8%

Αλεξάντερ Ντζίκιτς Γεωργία 8%

Ιγκόρ Μίλιτσιτς Πολωνία 8%

Άλαν Ιμπρχίμαγκιτς Γερμανία 6%

Αλεξάντερ Σέκουλιτς Σλοβενία 2%