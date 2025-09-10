Eurobasket 2025: Ο Ρίμας Κουρτινάιτις παραπονέθηκε για την διαιτησία του Λιθουανία – Ελλάδα

Η Λιθουανία υποκλίθηκε στην Εθνική μπάσκετ (87-76) με την «γαλανόλευκη» να προκρίνεται στα ημιτελικά του Eurobasket, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη «λιέτουβα». Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα ο Ρίμας Κουρτινάιτις φάνηκε πως είχε παράπονα από την διαιτησία.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των Λιθουανών μπορεί να παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Εθνικής μπάσκετ, ωστόσο ο ίδιος έβγαλε μια… πίκρα για την διαιτησία του Eurobasket και ορισμένες αποφάσεις από το παιχνίδι.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα» ανέφερε αρχικά ο Κουρτινάιτις, για να προσθέσει:

«Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα».