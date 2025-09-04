Eurobasket 2025: Οι τελευταίες αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων

Τελευταία παιχνίδια για 3ο και 4ο όμιλο στο Eurobasket, με τις έξι αναμετρήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (4/9/25). Αυτή που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από τον αγώνα Ισπανία – Ελλάδα.

Η Εθνική μπάσκετ θέλει τη νίκη για να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς από αυτό το παιχνίδι θα κριθεί το μέλλον της «γαλανόλευκης» στα νοκ – άουτ του Eurobasket. Η αναμέτρηση είναι έχει χαρακτήρα τελικού και άπαντες εντός της «γαλανόλευκης» έχουν στόχο τη νίκη.

Φυσικά στο πρόγραμμα της ημέρας δεν υπάρχει μόνο αυτό το παιχνίδι.

Το σημερινό πρόγραμμα

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4,

18:15 Ιταλία -Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ News