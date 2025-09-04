Αθλητικά

Eurobasket 2025: Οι τελευταίες αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων

Σφραγίζονται τα τελευταία εισιτήρια για τα νοκ - άουτ της διοργάνωσης
Ο Κώστας Σλούκας στο Ελλάδα - Βοσνία (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Κώστας Σλούκας στο Ελλάδα - Βοσνία (ΦΩΤΟ REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Τελευταία παιχνίδια για 3ο και 4ο όμιλο στο Eurobasket, με τις έξι αναμετρήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Πέμπτης (4/9/25). Αυτή που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από τον αγώνα Ισπανία – Ελλάδα.

Η Εθνική μπάσκετ θέλει τη νίκη για να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου της, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς από αυτό το παιχνίδι θα κριθεί το μέλλον της «γαλανόλευκης» στα νοκ – άουτ του Eurobasket. Η αναμέτρηση είναι έχει χαρακτήρα τελικού και άπαντες εντός της «γαλανόλευκης» έχουν στόχο τη νίκη.

Φυσικά στο πρόγραμμα της ημέρας δεν υπάρχει μόνο αυτό το παιχνίδι.

Το σημερινό πρόγραμμα

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4
18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4,
18:15 Ιταλία -Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4
21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ News

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo