Eurobasket: Με 6 κρίσιμες αναμετρήσεις το πρόγραμμα της Τετάρτης

Στο τελικό στάδιο της φάσης των ομίλων βρίσκεται το Eurobasket, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει στον πρώτο και το δεύτερο όμιλο, μέσα από τις 6 αναμετρήσεις της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας θα γίνει στον πρώτο όμιλο, με την αήττητη Τουρκία του Εργκίν Αταμάν και των Τσεντί Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίζει την επίσης αήττητη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, με στόχο την πρώτη θέση και τις -θεωρητικά- καλύτερες “διασταυρώσεις” στη συνέχεια του Eurobasket.

Ντέρμπι κορυφής είναι όμως και το Φινλανδία – Γερμανία στο δεύτερο όμιλο, όπου Μαυροβούνιο και Σουηδία “παλεύουν” για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, όπως και οι Εσθονία και Πορτογαλία στον πρώτο όμιλο.

Το πρόγραμμα του Eurobasket

13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία (NS4)

14:45 Εσθονία – Πορτογαλία (NS Start)

16:30 Λιθουανία – Σουηδία (NS4)

18:00 Τσεχία – Λετονία (NS Start)

20:30 Φινλανδία – Γερμανία (NS4)

21:15 Τουρκία – Σερβία (ΕΡΤ1 & NS Start)

Η κατάταξη στους δύο ομίλους

Πρώτος Όμιλος

Τουρκία 4-0 Σερβία 4-0 Λετονία 2-2 Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

Δεύτερος Όμιλος