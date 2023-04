Ο Ολυμπιακός αποτελεί την καλύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου της Euroleague, φιγουράροντας στην πρώτη θέση της κατάταξης, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, διαθέτοντας ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην περιφέρεια. Ο λόγος για τους Τόμας Γουόκαπ και Κώστα Σλούκα, οι οποίοι προσφέρουν το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό πόντων και ασίστ στην ομάδα τους μεταξύ των γκαρντ των ομάδων της φετινής Euroleague.

Οι δύο παίκτες είναι υπεύθυνοι για περίπου το 55% των πόντων της ομάδας τους με βάση του πόσο σκοράρουν και δημιουργούν.

Το μοναδικό δίδυμο που τους ξεπερνάει είναι αυτό της Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ο Λορέντζο Μπράουν και ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έχουν αντίστοιχα το 69%.

Τρίτοι είναι οι Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο της Μονακό, τέταρτοι οι Σέιν Λάρκιν και Βασίλιε Μίτσιτς της Εφές και πέμπτοι οι Κέβιν Πάντερ και Ντάντε Έξουμ της Παρτιζάν.

Best EuroLeague Backcourts (subjective) & their PTS+AST



#1 Brown + Baldwin = 29.7+28.1 = 57.8 (69% of all)🔥

#2 Sloukas + Walkup = 24.7+21.5 = 46.2 (55%)

#3 James + Okobo = 27.7+20.5 = 48.2 (58%)

#4 Micic + Larkin = 28.8+22.4 = 51.2 (62%)

#5 Exum + Punter = 19.9+21.1 = 41 (48%)