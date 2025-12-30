Αθλητικά

Euroleague: Φαβορί ο Παναθηναϊκός για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, στην έβδομη θέση ο Ολυμπιακός

Στις 25 νίκες είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάσει ο Παναθηναϊκός και στις 23 ο Ολυμπιακός
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ένα μαθηματικό μοντέλο παρουσίασε τα φαβορί για την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά και για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα νοκ άουτ.

Ο λογαριασμός «Figurei8ht» στο «Χ» με μαθηματικό μοντέλο έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Σύμφωνα με αυτό, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, μιας και αναμένεται να φτάσει τις 25 νίκες, ενώ συγκεντρώνει 69% πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να ακολουθεί με 61%.

Το μαθηματικό μοντέλο βγάζει στην έβδομη θέση τον Ολυμπιακό με 23 πιθανές νίκες, ενώ δίνει στους «ερυθρόλευκους», 37% πιθανότητες να βρεθούν στην τετράδα και 59% για να είναι στην πρώτη εξάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
135
122
98
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo