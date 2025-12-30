Euroleague: Φαβορί ο Παναθηναϊκός για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, στην έβδομη θέση ο Ολυμπιακός

Ένα μαθηματικό μοντέλο παρουσίασε τα φαβορί για την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά και για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα νοκ άουτ.

Ο λογαριασμός «Figurei8ht» στο «Χ» με μαθηματικό μοντέλο έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για την τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Σύμφωνα με αυτό, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, μιας και αναμένεται να φτάσει τις 25 νίκες, ενώ συγκεντρώνει 69% πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να ακολουθεί με 61%.

EuroLeague @EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 18/38 ( card)



Panathinaikos and Hapoel Tel Aviv in the first two positions.



Top 4 | 24 wins is the threshold

(5 teams with >50% chances)

Panathinaikos 69%

Hapoel Tel Aviv 61%

Fenerbahçe 56%… pic.twitter.com/ssiIHbADmp — Figurei8ht (@Figurei8ht) December 27, 2025

Το μαθηματικό μοντέλο βγάζει στην έβδομη θέση τον Ολυμπιακό με 23 πιθανές νίκες, ενώ δίνει στους «ερυθρόλευκους», 37% πιθανότητες να βρεθούν στην τετράδα και 59% για να είναι στην πρώτη εξάδα.