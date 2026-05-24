Euroleague: Η «μαχαιριά» του Σέρχιο Γιούλ στον τελευταίο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης

Ήταν 3,1 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού του Final Four του Κάουνας! Ένας τίτλος Euroleague που κρίθηκε σε ένα σουτ και χάθηκε από τα ερυθρόλευκα χέρια. Το 2023 ήταν η τελευταία φορά που Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης τέθηκαν αντιμέτωποι σε τελικό, με τους “μερένγκες” να σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο, χάρη στον Σέρχιο Γιούλ.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε προηγηθεί ακόμη και με +16 πόντους της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά στο Κάουνας επιβεβαιώθηκε ξανά η… κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου, αφού οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με 79-78, με τον Σέρχιο Γιούλ να “σκοτώνει” τα όνειρά τους.

Ο Σέρχιο Γιουλ ανέλαβε την κρίσιμη επίθεση, εκτέλεσε μπροστά στα απλωμένα χέρια του Μουστάφα Φαλ -που άπλωσε το πελώριο κορμί του- και έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 3,1” να απομένουν. Ο Κώστας Σλούκας δεν βρήκε στόχο με την εκπνοή και οι Πειραιώτες έχασαν το τρόπαιο μέσα από τα χέρια τους.

Στο Κάουνας, το 2023, η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε και η πρώτη ισπανική ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο μετά από νίκη της σε clasico στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Στους πέντε ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, ποτέ ξανά δεν είχε κατακτήσει τον τίτλο η νικήτρια. Στην Αθήνα φέτος (2026), η Ρεάλ Μαδρίτης μπορελι να μην απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, αλλά απέκλεισε μια άλλη ισπανική ομάδα, τη Βαλένθια.

Απόψε το βράδυ (24.05.2026, 21:00, Novasports Prime, Newsit.gr) στο “T-Center” ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει την πιο γλυκιά εκδίκηση και να κατακτήσει για 4η φορά στην ιστορία του, την κορυφή στη Euroleague.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων σε εκείνο τον τελικό

Ρεάλ (Ματέο): Γουίλιαμς-Γκος 9 (1), Κοζέρ 11 (3), Ράντολφ 3 (1), Φερνάντεθ 3, Χάνγκα 2, Χεζόνια 12 (2), Ροντρίγκεθ 15 (2), Ταβάρες 13, Γιουλ 2, Εντιαγιέ 3 (1), Μούσα 6 (2)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Κέιναν 21 (5), Λαρεντζάκης, Φαλ, Σλούκας 6 (1), Βεζένκοβ 29 (2), Παπανικολάου 6 (2), Μπολομπόι 2, Μπλακ, ΜακΚίσικ 14 (2)