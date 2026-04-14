Euroleague: Με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές και η νέα σεζόν

Το διοικητικό συμβούλιο της Euroleague αποφάσισε να μείνει το πρωτάθλημα ως έχει και να μην υπάρξει καμία επέκταση
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Δεν αλλάζει τίποτα τη νέα σεζόν στη Euroleague με το κρίσιμο Δ.Σ. της διοργανώτριας να αποφασίζει τη διατήρηση του ίδιου φορμάτ και τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027.

Αυτό σημαίνει ότι η Euroleague θα συνεχίσει και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο με 20 ομάδες στο πρωτάθλημα και 38 αγωνιστικές. Παρά τις έντονες συζητήσεις που υπήρχαν για επέκταση με 22 ακόμα και 24 ομάδες και ίσως τον διαχωρισμό δυο περιφερειών, τα πράγματα έμειναν ως έχουν.

Όπως προκύπτει, οι όποιες αλλαγές πρόκειται να επιβληθούν και να εφαρμοστούν, θα λάβουν χώρα σε δυο σεζόν και όχι την επόμενη. Βέβαια, μπορεί οι ομάδες να είναι 20, ωστόσο ακόμα δεν έχουν καθοριστεί ποιες θα είναι οι 20 αυτές.

Θυμίζουμε ότι Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης ακόμα δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους, η Βιλερμπάν κοιτάζει “ζεστά” τη νέα λίγκα που φέρνει στην Ευρώπη το NBA, ενώ ομάδες όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ διεκδικούν ένα δεκαετές συμβόλαιο στη λίγκα.

