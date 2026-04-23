Euroleague: Με ελληνικό «άρωμα» το logo του Final Four της Αθήνας

Το T- Center θα υποδεχτεί τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν 2025/26
Το logo του Final Four της Αθήνας/ @euroleague

Η ώρα του Final Four πλησιάζει (22-24/05/26) και η Euroleague παρουσίασε το logo της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο T- Center.

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, τότε που στο ίδιο γήπεδο ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει τη Euroleague με αντίπαλο στον τελικό την ΤΣΣΚΑ. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν προκριθεί στα playoffs της διοργάνωσης και αν προκριθούν, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ελληνικό «εμφύλιο» για τον τίτλο.

Το logo για το Final Four που παρουσίασε η λίγκα έχει ελληνικά στοιχεία, καθώς κλαδιά ελιάς περιβάλλουν το τρόπαιο, ενώ στην «καρδιά» της κούπας ξεπροβάλλει ένα κίονας δωρικού ρυθμού.

 

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τη νικήτρια του Μονακό – Μπαρτσελόνα στα playoffs της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια για την πρόκριση στους τέσσερις κορυφαίους του θεσμού.

