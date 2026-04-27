Euroleague: Οι διαιτητές των Game 1 Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

Οι μάχες των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια είναι προ των πυλών και η Euroleague ανακοίνωσε τις διαιτητικές τριάδες για τα κρίσιμα πρώτα παιχνίδια των δύο σειρών.

Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (27/04/26, 21:00) οι Εμίλιο Πέρεθ, Γιακούμπ Ζαμοΐσκι και Σάσο Πέτεκ θα είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, ενώ στο ματς του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια (27/04/26, 21:45) οι Νταμίρ Γιαβόρ, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς θα σφυρίξουν.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τα playoffs της Euroleague με τον Ολυμπιακό να καλείται να υπερασπιστεί την έδρα του στα δύο πρώτα παιχνίδια και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει έστω ένα διπλό για να φέρει στα μέτρα του τη σειρά με τους Ισπανούς.