Με μία τρισέλιδη επιστολή προς τις ομάδες της διοργάνωσης, η Euroleague προσπάθησε να εξηγήσει την καθυστέρηση στην απόφαση αναβολής του πρωταθλήματος, αλλά και τι μέλλει γενέσθαι από τούδε και στο εξής.

Γίνεται λοιπόν λόγος για ενδεχόμενο περικοπής αγώνων στο καλεντάρι της διοργάνωσης, αλλά και ότι εξετάζεται ήδη η αλλαγή ημερομηνία στο Final 4.

Η ενημέρωση από τη Euroleague

Για την καθυστερημένη απόφαση αναβολής της διοργάνωσης: «Από τη στιγμή που έφτασαν στην Ευρώπη οι πρώτες περιπτώσεις κορωνοϊού, είπαμε πως θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την κανονικότητα των διοργανώσεων, όσο περισσότερο γίνεται, με τις ομάδες να μένουν αφοσιωμένες στον κόσμο και τους συνεργάτες μας. Όμως, την ίδια στιγμή, ακολουθήσαμε τις συμβουλές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των τοπικών αρχών, αλλά και του δικού μας ιατρικού γραφείου, για να σιγουρευτούμε πως κάθε απόφασή μας βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα. Γι’ αυτό δώσαμε μερικά ματς κεκλεισμένων των θυρών, αλλάξαμε την έδρα δύο άλλων αγώνων και επιτρέψαμε περιορισμένη πρόσβαση στους παίκτες και τους προπονητές»

Οι εξελίξεις μέχρι τη διακοπή:

– Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονόμασε τον κορωνοϊό ως πανδημία.

– Αυξήθηκε το ρίσκο για όσους συμμετείχαν στους αγώνες.

– Αυξήθηκαν οι περιορισμοί για ταξίδια εντός της Ευρώπης και κάποια μέρη έγιναν μη προσβάσιμα.

– Ακυρώθηκαν αγώνες από κυβερνήσεις.

– Κυβερνήσεις προχώρησαν στον περιορισμό του κοινού στις εξέδρες των αγώνων.

– Συστάσεις των ιατρικών αρχών, ώστε να μειωθεί η εξάπλωση του ιού.

Για τις επιπτώσεις της διακοπής στις ομάδες: «Υπάρχει αβεβαιότητα, η οποία συνδέεται με το πόσο θα κρατήσει ο κορωνοϊός στην Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ομάδες, την λίγκα, τους συνεργάτες μας, όπως και στις περισσότερες δουλειές στον πλανήτη. Το μέγεθος της ζημιάς θα φανεί από το πόσο γρήγορα η κατάσταση θα γυρίσει σε κανονικές συνθήκες».

Για το τι θα γίνει με τις διοργανώσεις και αν θα υπάρξουν πρωταθλητές: «Δεν πιστεύουμε πως υπάρχει λόγος να μπούμε σε υποθετικά σενάρια αυτή τη στιγμή. Προφανώς, έχουμε αρχίσει να αναλύουμε διαφορετικά σενάρια αυτόν τον μήνα, αλλά θα είμαστε πιο ξεκάθαροι, όταν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση, που θα επιτρέψει στις διοργανώσεις να συνεχιστούν. Προς το παρόν συνεχίζουμε να δουλεύουμε στους τρόπους που θα κάνουν τη σεζόν να ολοκληρωθεί στις διοργανώσεις και θα στέψει τους πρωταθλητές, ενώ παράλληλα παρατηρούμε τις εξελίξεις».

Για το Final Four: «Προς το παρόν το σενάριο του να γίνει το Final Four στα τέλη Μαΐου είναι ακόμα στο τραπέζι. Όμως, μέρα με την μέρα οι πιθανότητες μειώνονται. Μαζί με την πόλη της Κολωνίας και την Lanxess Arena αρχίσαμε να ψάχνουμε και για άλλες ημερομηνίες. Η προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε το σύστημα της διοργάνωσης, μαζί με το Final Four, ακόμα κι αν χρειαστεί να το μετακινήσουμε σε κάποια άλλη ημερομηνία. Θα θέλαμε να στείλουμε και ένα μήνυμα ηρεμίας προς όλους τους οπαδούς που έχουν αγοράσει εισιτήρια από τον Νοέμβριο και θα μπορέσουμε να τους προσφέρουμε αποζημίωση, αν το Final Four αλλάξει ημερομηνίες».

Για το ενδεχόμενο τροποποίησης του format: «Η προτεραιότητά μας είναι να τελειώσουμε τη σεζόν με τον ήδη συμφωνημένο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, παίζοντας τα υπόλοιπα έξι παιχνίδια της regular season και τα πλέι οφ, έχοντες κάποιες “περικοπές” στο καλεντάρι, αν κριθεί αναγκαίο.

Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι και για διαφορετικά σενάρια. Την ώρα που η αβεβαιότητα συνεχίζεται, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να αρνηθούμε οποιοαδήποτε επιλογή. Όποια αλλαγή γίνει θα πρέπει να εγκριθεί από το συμβούλιο μετόχων της ECA».

Για την κατάσταση με τους παίκτες: «Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ELPA είμαστε σε συνεχή επαφές μαζί τους, έχουμε συμφωνήσει για διάφορα θέματα και έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για μια συνολική European Framework Agreement.

Προφανώς, από τη στιγμή που έφτασε στην Ευρώπη ο κορωνοϊός, αυτό έγινε το κεντρικό θέμα συζήτησης. Οι συζητήσεις εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα. Μετά την προσωρινή αναβολή της Euroleague συνεχίζουμε τις θετικές συζητήσεις, με στόχο να βρούμε μια λύση σε αυτή την κατάσταση – πρόκληση και να καταλάβουμε ότι η μοναδικότητα αυτής της κατάστασης απαιτεί από όλους να κάνουν θυσίες και να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Κάνουμε την ίδια κουβέντα και με το EHCB.

Θα μοιραστούμε τις ενημερώσεις που έχουμε με τις ομάδες, όταν έχουμε και νέες πληροφορίες στη διάθεσή μας».

Για το αν επιτρέπεται στους παίκτες να πάνε πίσω στις χώρες τους: «Προς το παρόν κάθε ομάδα έχει το δικό της στάνταρ συμβόλαιο με τους παίκτες και της εγχώριους κανόνες. Δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός της Euroleague σε αυτό το σημείο, αν και οι αρμόδιοι φορείς και οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη προτείνουν στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις, όταν είναι δυνατόν. Επομένως, προτείνουμε και εμείς στους παίκτες, τους προπονητές και το επιτελείο των ομάδων να μείνουν στις πόλεις τους. Κάθε παίκτης που έχει φύγει από την πόλη της ομάδας του πρέπει να είναι διαθέσιμος να επιστρέψει για τη συνέχεια της Euroleague, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και να σκεφτεί το ταξίδι και την καραντίνα, που ισχύει σε κάθε χώρα».

Για τη θέση των ομάδων, όσον αφορά τις πληρωμές των παικτών: «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομάδες και την ELPA. Αρκετά ΜΜΕ δημοσίευσαν αντικροούμενες και μη ακριβείς πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα. Είναι κοινό καλό για όλους τους ενδιαφερόμενους να βρεθούν οι λύσεις, με δεδομένες τις αναπάντεχες καταστάσεις που βιώνουν τα σπορ σε όλο τον κόσμο, με ορατό το ενδεχόμενο της ελαχιστοποίησης των οικονομικών επιπτώσεων, λόγω του κορωνοϊού».

Για την περίοδο της καραντίνας: «Οι fans είναι οι βασικοί άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν και δουλεύουμε σκληρά για να τους δώσουμε μία ποικιλία περιεχομένου από την ιστοσελίδα μας και τις πλατφόρμες μας στα social media, σε συνεργασία με όσους έχουν τα δικαιώματα της διοργάνωσης. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη μεταβική περίοδο, μεταδίδοντας παιχνίδια αρχείου εντελώς δωρεάν, δημιουργώντας καμπάνιες σαν το #ISTAYHOME σε συνεργασία με τους παίκτες μας και περισσότερα πράγματα, που θα δημοσιεύσουμε τις επόμενες μέρες. Ματς δεν γίνονται, αλλά το μπάσκετ δεν θα σταματήσει, ειδικά σε μια τόσο σημαντική σεζόν, στην οποία γιορτάζουμε την 20η μας επέτειο και έχουμε τόσες αναμνήσεις, που μπορούμε να θυμηθούμε όλοι μαζί».