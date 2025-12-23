Euroleague: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τη Euroleague, για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, ενώ αντίστοιχες ποινές επιβλήθηκαν και σε Παρτιζάν και Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Euroleague, τα πειθαρχικά όργανα επέβαλλαν πρόστιμο 5.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για προσβλητικά συνθήματα στον αγώνα με τη Βαλένθια στη 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από τη Euroleague

“15η αγωνιστική Euroleague:

Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 59.000 ευρώ για επανειλημμένη κακή χρήση συσκευών λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, άναμμα πυρσών, προσβλητικά συνθήματα και ανεπαρκή έλεγχο της πρόσβασης στο γήπεδο που επέτρεψε την μη εξουσιοδοτημένη είσοδο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τα Άρθρα 29.2. δ), 29.2 ε), 29.2 στ), 29.2 ζ) και 29.2 η) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Στην Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου επιβλήθηκε πρόστιμο 28.000 ευρώ και ο εκτός έδρας αγώνας που αντιστοιχεί στην 19η αγωνιστική χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς για την Ερυθρό Αστέρα, για την επίδειξη μιας υπερμεγέθους σημαίας που εμπόδιζε τον πίνακα σκορ, φώναζε προσβλητικά συνθήματα και άναβε και πετούσε πυρσούς μετά τον αγώνα, απαιτώντας την παρέμβαση της ασφάλειας και των πυροσβεστών κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.g), 29.2.f) και 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16η αγωνιστική της EuroLeague:

Η Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα και διαμαρτυρίες από τις courtside seats του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με τα άρθρα 29.2. στ) και 29.2 ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για προσβλητικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Βαλένθια, σύμφωνα με το άρθρο 29.2. στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.