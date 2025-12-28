Αθλητικά

Euroleague: «Σενάριο» για αναβολή του Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Ο λόγος που η γαλλική ομάδα εμφανίζεται να θέλει αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα
Το Χάποελ Τελ ΑβίβΠαρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τις 9 Ιανουαρίου 2026 αλλά δεν αποκλείεται να… αποκτήσει νέα ημερομηνία.

Σύμφωνα με την Israel Hayom, η Παρί αρνείται να κάνει το ταξίδι με στάση και επικαλούνται τους κανονισμούς της Euroleague που αναφέρουν ότι σε διπλή εβδομάδα, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις και να μην περνούν περισσότερα από 90 λεπτά στον δρόμο.

Από τις 7 Οκτωβρίου κι έπειτα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από το Παρίσι προς το Ισραήλ, με τους παράγοντες της Παρί να αρνούνται να φτάσουν στην Κύπρο και από εκεί να συνεχίσουν για το ματς της 21ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

