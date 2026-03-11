Euroleague: «Σενάριο» για το νέο format της διοργάνωσης με περιφέρειες αλά NBA, που θα πάνε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Το επόμενο φορμάτ της Euroleague απασχολεί τους φίλους του μπάσκετ. Τα “σενάρια” κυκλοφορούν στα Μέσα και -φυσικά- η προσοχή των Ελλήνων φιλάθλων πέφτει στο πως μπορούν να επηρεάσουν Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Το “BasketNews” παρουσίασε σενάρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το φορμάτ, αναφέροντας πως οι ιθύνοντες της διοργάνωσης εξερευνούν διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου τον αριθμό των ομάδων και του σκεπτικού να χωριστούν σε περιφέρειες.

Αρκετά γεωγραφικά μοντέλα βρίσκονται υπό συζήτηση για 20 ή 22 ομάδες, θεωρώντας λιγότερο πιθανό το σενάριο οι ομάδες να χωριστούν μέσω κλήρωσης, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται υπόψιν κριτήρια όπως οι αποστάσεις των χωρών, αλλά και η αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων.

Όπως αναφέρεται, το “σενάριο” χωρισμού σε περιφέρειες με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Στο ένα σενάριο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη Δυτική Περιφέρεια μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια, Μονακό, Παρί, Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.

Στο άλλο, στην Ανατολική, μαζί με Παρτίζαν, Ερυθρό Αστέρα, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai BC.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε η βαθμολογία, σημειώνονται δύο σενάρια. Το ένα αναφέρει ότι θα υπάρχει ενιαία βαθμολογία και το άλλο ότι θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές, στα πρότυπα του EuroCup.

Όλα αυτά πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, όσο περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις και αποφάσεις αναφορικά με το νέο μοντέλο.

Επεξήγηση του συστήματος εντός και εκτός έδρας

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, οι ομάδες θα αγωνίζονται με διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) απέναντι στους αντιπάλους της ίδιας περιφέρειας. Απέναντι στις ομάδες της άλλης περιφέρειας, οι σύλλογοι θα δίνουν έναν αγώνα, με αποτέλεσμα μια ισορροπημένη κατανομή αγώνων εντός και εκτός έδρας.

Η κατανομή των εντός και εκτός έδρας αγώνων για αυτές τις αναμετρήσεις θα καθορίζεται αρχικά με βάση την τελική κατάταξη της σεζόν 2025-26. Τις επόμενες σεζόν, η σειρά διεξαγωγής θα αντιστρέφεται, διασφαλίζοντας ότι κάθε ομάδα θα επισκέπτεται κάθε προορισμό τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.