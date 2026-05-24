Euroleague: Στην Αθήνα ο Φλορεντίνο Πέρεθ για τον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνιστούν απόψε το βράδυ (21:00, Novasports Prime, Newsit.gr) στο “T-Center” στον τελικό του Fibal Four της Euroleague, διεκδικώντας την κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, θα δώσει το “παρών” στο T”elekom Center Athens”, προκειμένου να στηρίξει την ομάδα του στην προσπάθειά της για το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτη συναντώνται για πέμπτη φορά σε τελικό Euroleague, με τους Μαδριλένους να έχουν το… πάνω χέρι με 3-1 νίκες.