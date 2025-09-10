Euroleague: Στην Αθήνα το Final Four του 2026, θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague το 2026, μετά την ψηφοφορία των μετόχων της διοργάνωσης.

Ο κύβος ερρίφθη! Η Euroleague είπε ναι στην ελληνική πρόταση και ο μεγάλος τελικός της Euroleague το 2026, (22-24 Μαΐου) θα γίνει στη χώρα μας και την Αθήνα, αφού το ΟΑΚΑ θα είναι η νέα έδρα του Final Four. Αυτό σημαίνει πως η χώρα μας θα αναλάβει ξανά την διεξαγωγή ενός Final Four μετά από 19 χρόνια και φυσικά την διοργάνωση του 2007.

Στην «μάχη» της Αθήνας και του Βελιγραδίου, που κρατούσε από τις αρχές του καλοκαιριού, η Ελλάδα τελικά κατάφερε να είναι η νικήτρια, καθώς η προσφορά που κατετέθηκε φέρεται να έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, με την Euroleague να απαντά θετικά. Συγκεκριμένα στην μυστική ψηφοφορία που έγινε, 8 ομάδες ψήφισαν υπέρ του ΟΑΚΑ, 3 αρνητικά, ενώ 2 ήταν τα λευκά.

Υπενθυμίζεται πως οι ημιτελικοί του Final Four θα γίνουν την Παρασκευή 22 Μαϊού, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαϊού.

Για την ιστορία αυτή θα είναι τέταρτη φορά στην ιστορία που θα γίνει τελικός στην Ελλάδα, καθώς πέρα από το 2007, είχαν προηγηθεί οι διοργανώσεις του ΣΕΦ (1993) και του PAOK Sports Arena (2000).

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη σεζόν οι Άραβες για να αναλάβουν την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι έδωσαν 25 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καταβάλουν και τις σεζόν 2027, 2029 που επίσης θα αναλάβουν την διοργάνωση, με την προσφορά της Αθήνας να είναι πολύ μικρότερη και συγκεκριμένα 9 εκατομμύρια.

Το ποσό θα καταβληθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής.