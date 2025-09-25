Europa League: Ήττα για την Γκόου Αχέντ Ιγκλς πριν τον Παναθηναϊκό – Ο Ολιβιέ Ζιρού έδωσε τη νίκη στη Λιλ

Μεγάλο “διπλό” στην έδρα της Γκόου Αχεντ Ιγκλς πήρε η Στεάουα Βουκουρεστίου του Ηλία Χαραλάμπους (0-1), μπαίνοντας έτσι με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Μια εβδομάδα πριν έρθει στο ΟΑΚΑ για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, η Γκόοου Αχεντ Ιγκλς γνώρισε την εντός έδρας ήττα, από το γκολ που σημείωσε ο Μικουλέσκου στο 13′.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν, η Στεάουα Βουκουρεστίου έφτασε μέχρι τη φάση “16” του Europa League, όπου και αποκλείστηκε από τη Λιόν.

Στο άλλο ματς που έκανε την ίδια ώρα “σέντρα”, η Λιλ κατάφερε να “λυγίσει” με 2-1 την Μπραν στη Γαλλία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολιβιέ Ζιρού.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 54′ με τον Ιγκαμάνε, αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση στο 60′ από τον Μάγκνουσον. Ακολούθησε από ένα δοκάρι για κάθε ομάδα, με τον Ζιρού να λυτρώνει εντέλει τους “λιλουά”.

Ο Ολιβιέ Ζιρού πέρασε στο ματς στο 67′ και δεκατρία λεπτά μετά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.