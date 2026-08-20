Europa League πλέι οφ: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στο 3-1 της Μπενφίκα επί της Άαρχους

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πάρει την Μπενφίκα από το… χέρι στο ξεκίνημα της σεζόν! Η ομάδα της Πορτογαλίας επικράτησε με 3-1 της Άαρχους για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει για μια ακόμα φορά.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 της Μπενφίκα, με εύστοχη εκτέλεσε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2′) δίνοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του, για τη League Phase του Europa League.

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Ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη πετύχει δέκα γκολ στο ξεκίνημα της σεζόν, γεγονός που δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Pavlidis est encore une fois décisif en ce début de saison !



Il permet à Benfica de rentrer aux vestiaires plus sereinement grâce à ce penalty parfaitement transformé pic.twitter.com/OjMy38KK2L — SL Benfica 🇫🇷 (@SLBenficaFr_) August 20, 2026

Σε άλλο ματς, ο Μο Σαλάχ δημιούργησε ευκαιρίες για τη Τράμπζονσπορ. Ο Αιγύπτιος “αστέρας” όχι μόνο δεν σκόραρε, αλλά είδε την ομάδα του να χάνει εκτός έδρας από τη Φερεντσβάρος με 1-0, γεγονός που δυσκολεύει την υπόθεση “πρόκριση” για την ομάδα της τραπεζούντας.

Στο… τσεπάκι έχει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης η Μπεσίκτας μετά το 3-0 επί της Κάουνο Ζάλγκιρις.

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Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ 0-3

Γιαγκελόνια – Ιμπέρια 1999 4-0

Μίαλμπι – Ζάλτσμπουργκ 0-1

Εγνάτια – Λίλεστρομ 0-0

Λεχ Πόζναν 7-0

Μπεσίκτας – Κάουνο Ζάλγκιρις 3-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ 1-1

Τράμπζονσπορ – Φερεντσβάρος 0-1

Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν 3-0

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0

Σεντ Τρούιντεν – Ομόνοια 1-0

Μπενφίκα – Άαρχους 3-1