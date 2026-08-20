Europa League πλέι οφ: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στο 3-1 της Μπενφίκα επί της Άαρχους

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πάρει την Μπενφίκα από το… χέρι στο ξεκίνημα της σεζόν! Η ομάδα της Πορτογαλίας επικράτησε με 3-1 της Άαρχους για τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Europa League με τον Έλληνα επιθετικό να σκοράρει για μια ακόμα φορά.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 της Μπενφίκα, με εύστοχη εκτέλεσε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2′) δίνοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του, για τη League Phase του Europa League.
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Ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη πετύχει δέκα γκολ στο ξεκίνημα της σεζόν, γεγονός που δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Pavlidis est encore une fois décisif en ce début de saison !— SL Benfica 🇫🇷 (@SLBenficaFr_) August 20, 2026
Il permet à Benfica de rentrer aux vestiaires plus sereinement grâce à ce penalty parfaitement transformé pic.twitter.com/OjMy38KK2L
Σε άλλο ματς, ο Μο Σαλάχ δημιούργησε ευκαιρίες για τη Τράμπζονσπορ. Ο Αιγύπτιος “αστέρας” όχι μόνο δεν σκόραρε, αλλά είδε την ομάδα του να χάνει εκτός έδρας από τη Φερεντσβάρος με 1-0, γεγονός που δυσκολεύει την υπόθεση “πρόκριση” για την ομάδα της τραπεζούντας.
Στο… τσεπάκι έχει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης η Μπεσίκτας μετά το 3-0 επί της Κάουνο Ζάλγκιρις.
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ 0-3
Γιαγκελόνια – Ιμπέρια 1999 4-0
Μίαλμπι – Ζάλτσμπουργκ 0-1
Εγνάτια – Λίλεστρομ 0-0
Λεχ Πόζναν 7-0
Μπεσίκτας – Κάουνο Ζάλγκιρις 3-0
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ 1-1
Τράμπζονσπορ – Φερεντσβάρος 0-1
Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν 3-0
ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0
Σεντ Τρούιντεν – Ομόνοια 1-0
Μπενφίκα – Άαρχους 3-1