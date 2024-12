Εβάν Φουρνιέ: Έκπληξη στα αποδυτήρια για τον Γάλλο γκαρντ – Τον περίμεναν φέτα και άλλα τυριά

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν σταματάει να ανακαλύπτει την ελληνική κουζίνα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Μετά το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα, ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε την… αγάπη του για τη φέτα.

Λίγες μέρες αργότερα, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Γάλλο σούπερ σταρ στο ΣΕΦ. Μετά την προπόνηση της Τρίτης (17/12) για το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Φουρνιέ βρήκε στο ντουλαπάκι του στα αποδυτήρια ένα ψυγειάκι με φέτα και διάφορα άλλα τυριά, με τον πολύπειρο γκαρντ να ενθουσιάζεται.

Only 1 tweet saying I love feta and this what I found in my locker after today’s practice lol. Thank you pic.twitter.com/OGogAAdyBL