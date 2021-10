Ο Πατρίς Εβρά έκανε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, σε συνέντευξη που έδωσε στους Times, σχετικά με τη βιογραφία του που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα.

Ο παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής, Πατρίς Εβρά, αποκάλυψε πως είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά όταν ήταν 13 ετών.

«Ηταν μία πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, ακόμα δεν το είχα πει σε μερικά από τα αδέρφια μου και σε κοντινούς μου φίλους. Το είπα στη μητέρα μου πριν από λίγο καιρό, είναι κάτι που δεν θέλει να το ακούσει καμία μάνα από το παιδί της. Ήταν μεγάλο σοκ για εκείνη, θύμωσε πολύ. Μου είπε να μην το βάλω στο βιβλίο όμως της εξήγησα πως δεν αφορά εμένα, αλλά και άλλα παιδιά, τότε κατάλαβε», δήλωσε ο Εβρα.

Ο 40χρονος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σκέφτεται ακόμα και να κινηθεί νομικά κατά του δράστη, κάτι που τον συμβούλεψε να κάνει και η μητέρα του.

