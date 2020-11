Ευχές με… νόημα από τον Στέφανο Τσιτσιπά στον πατέρα του για τα γενέθλιά του (pic)

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, είχε τα γενέθλιά του σήμερα (24/11), και ο Έλληνας πρωταθλητής του ευχήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Με μία φωτογραφία που τους απεικονίζει μαζί σε παλαιότερη γιορτή, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ακόμα παιδί, ο Έλληνας τενίστας ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πατέρα του και προπονητή του Απόστολο. Στη λεζάντα της φωτογραφίας μάλιστα έστειλε και τη συμβουλή του αφού έγραψε χαρακτηριστικά “Χρόνια πολλά μπαμπά. Μην φας πολύ κέικ, μείνε σε φόρμα”.

Hey dad! Have a happy birthday! Don’t eat too much cake. Stay in shape.



Love you! ❤️ pic.twitter.com/4A3ibTdPHS