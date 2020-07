Η Μίλαν έδωσε την ευκαιρία στην Ίντερ να φτάσει μια… ανάσα από τη Λάτσιο και τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά οι “νερατζούρι” πέταξαν το “δώρο” της συμπολίτισσας, γνωρίζοντας απρόσμενη ήττα μέσα στην έδρα τους από την Μπολόνια (2-1). Οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το σκορ, αφού έμειναν με παίκτη λιγότερο.

Η Λάτσιο είδε τις ελπίδες της για να κατακτήσει το πρωτάθλημα να εκμηδενίζονται, μετά την ήττα με 3-0 από τη Μίλαν, αλλά η Ίντερ έχασε απίστευτη ευκαιρία να φτάσει στο -1 από τους Ρωμαίους, αφού γνώρισε την ήττα -με ανατροπή- από την Μπολόνια μέσα στο “Μεάτσα” (2-1).

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 22′ με το γκολ του Λουκάκου (22′). Ο Βέλγος έγινε έτσι ο πρώτος που βάζει 20 γκολ στην πρώτη του χρονιά με την Ιντερ μετά το 1998 και τον… μεγάλο Ρονάλντο.

Ο Λουκάκου έγινε ο 4ος παίκτης των “νερατζούρι” που πιάνει αυτό τον αριθμό στην πρώτη του χρονιά μετά τους Τζουζέπε Μεάτσα (1930), Στέφανο Νίερς (1949) και Ρονάλντο (1998).

Στο 57′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Σοριάνο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, η Ίντερ δεν μπόρεσε να πετύχει ένα ακόμα γκολ, αφού ο Σκορούπσκι απέκρουσε το πέναλτι του Μαρτίνεζ.

Έστω και με παίκτη λιγότερο, η Μπολόνια κατάφερε να φέρει “τούμπα” το ματς. Στο 74′ ο Τζουβάρα έφερε το ματς στα ίσα, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μπάροου με ψύχραιμο σουτ έκανε το τελικό 1-2. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε την Ίντερ στο -4 από τη Λάτσιο.

🇬🇲 Gambia’s pride Musa Barrow scores to give his side the lead over Inter! pic.twitter.com/NNvsaxzK0U