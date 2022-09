Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κίνηση για την απόκτηση του Ματέους Πονίτκα και στην Ιταλία γράφουν ότι είναι φαβορί για την απόκτησή του, παρά το ενδιαφέρον και της Αναντολού Εφές.

Ο Πονίτκα ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Eurobasket 2022 με την Εθνική Ομάδα της Πολωνίας και έτσι, τράβηξε τα βλέμματα αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.

Ο Πολωνός είχε υπογράψει στη Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία, αλλά η προοπτική της Euroleague είναι αρκετή για να “πιέσει” για την αποδέσμευσή του από την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του φαίνεται ότι ψάχνει λύση για την απόκτηση του Πονίτκα και γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει ότι είναι πια το φαβορί για τον κάνει δικό του.

Panathinaikos are the front runners to sign Mateusz Ponitka from Pallacanestro Reggiana, I am told.@arbarkas first reported about talks between the two sides