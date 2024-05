Φενέρμπαχτσε – Μονακό: «Ο γιος του προέδρου της Φενέρ έβριζε παίκτες των Μονεγάσκων» αποκαλύπτουν στην Τουρκία

Ο γιος του προέδρου της Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως… πρωτοστάτησε στη ένταση που υπήρξε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της ομάδας με την Μονακό, για το game 4 των πλέι οφ της Euroleague.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο Κερίμ Ραχμί Κοτς, γιος του μεγιστάνα προέδρου της Φενέρμπαχτσε, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση σε παίκτες της Μονακό, από τις court seats του γηπέδου!

Ο Κερίμ Ραχμί Κοτς εμφανίζεται να φωνάζει προς το μέρος των Ντιάλο – Μπλόσομγκεϊμ και στη συνέχεια να μπαίνει στο παρκέ και να χειρονομεί προς τους αθλητές της Μονακό.

Bad scenes after the end of the game.#Euroleague pic.twitter.com/eeq3rK3riw