Ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς Σλούκα και Πίτερς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το έκανε να φαίνεται απίστευτα εύκολο, δείχνοντας πως κάνει πορεία… τίτλου. Με τρομερή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, οι Πειραιώτες έκαναν “πάρτι” στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 93-73, σε ματς για την 22η αγωνιστική στη Euroleague. Εκπληκτική εμφάνιση ο Κάναν! Γκούντουριτς και Μαχμούτογλου το… προσπάθησαν από τους γηπεδούχους.

Πανάξιος νικητής! Παίζοντας υποδειγματικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός “σάρωσε” την Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας (93-73) κι έδειξε στις υπόλοιπες ομάδες της Euroleague πως… βαδίζει χωρίς σταματημό προς τον φετινό τίτλο, κάνοντας παράλληλα το 2-0 κόντρα στους Τούρκους.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 15-7, ενώ από την άλλη η ομάδα του Ιτούδη υποχώρησε στο 13-9.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ο Παπανικολάου με 21 πόντους αλλά κορυφαίος του παρκέ ο Κάναν 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και πέντε ριμπάουντ! Απ’ την τουρκική ομάδα ξεχώρισαν οι Γκούντουριτς (24 π.) και Μαχμούτογλου (14 π.).

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα μέσα στην “Ulker Arena”, έχοντας 2/2 σε σουτ τριών πόντων, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε έδειχνε να… ψάχνεται και να μην έχει “καθαρό” μυαλό στην τελική προσπάθεια (έμεινε πάνω από τρία λεπτά χωρίς πόντο). Μετά από περίπου 4,5 λεπτά, ο Μπούκερ πέτυχε τους πέντε πρώτους πόντους των γηπεδούχων (5-11).

Η ομάδα του Ιτούδη προσπάθησε να γίνει πιο πιεστική στην άμυνα και πιο αποτελεσματική στην επίθεση, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν ένα υποδειγματικό πρώτο δεκάλεπτο, “κλείνοντας” το στο +14 (24-10) με το τρίποντο του Κάναν.

