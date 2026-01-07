Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός ανάλυση: Oι απαντήσεις του Ντόντα Χολ και το μαχητικό πνεύμα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, μέσα στην έδρα της, παρά το γεγονός ότι παρατάχθηκε χωρίς τον Μιλουτίνοφ και τον Νιλικίνα. Για 35 λεπτά ήταν μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο στο φινάλε έμεινε από ενέργεια και μοιραία ηττήθηκε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Έχοντας πανηγυρίσει δύο σερί σπουδαία διπλά στις έδρες των Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Πόλη για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό κόντρα στην ισχυρή Φενέρμπαχτσε, δίχως να έχει το “πρέπει” της νίκης.

Το έργο των Πειραιωτών ήταν εξαρχής δύσκολο και έγινε ακόμα δυσκολότερο, όταν έγινε γνωστό ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα αγωνιστεί και ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στον Ντόντα Χολ, ο οποίος θα είναι ο τρίτος σέντερ μετά τον ερχομό του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε λαβωμένος, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να παίξει εξαιρετικά για 35 λεπτά.

Ο Ντόντα Χολ φορτώθηκε με 3ο και 4ο φάουλ με την έναρξη της τέταρτης περιόδου, υποχρεώνοντας τον Έλληνα προπονητή να ρίξει στο «5» τον Άλεκ Πίτερς (όπως είχε κάνει και νωρίτερα στο ματς), διάστημα στο οποίο με ευστοχία έξω από τα 6.75 και τον Μπάλντγουιν «καυτό» (17π. και 11 ασ.) η Φενερμπαχτσέ «οικοδόμησε» μικρή διαφορά την οποία κατάφερε να συντηρήσει μέχρι το τέλος.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 11-8, ωστόσο “κέρδισε” μερικά πράγματα από τον αγώνα στην Πόλη, όπως είναι η εμφάνιση του Ντόντα Χολ.

Ο Ντόντα Χολ έδωσε απαντήσεις

Ο Ολυμπιακός βγήκε στην αγορά για να αποκτήσει ακόμα έναν ψηλό, φέρνοντας στον Πειραιά τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος θα συνθέσει ένα τρομερό δίδυμο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ κάτω από τα καλάθια.

Κάπως έτσι, μοιραία ο Ντόντα Χολ θα πάρει τον ρόλο του τρίτου σέντερ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα πάει στον Άρη.

Ο Αμερικανός σέντερ φρόντισε, πάντως, να στείλει μηνύματα με την κυριαρχική εμφάνιση του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Παίζοντας ουσιαστικά μόνος του στη θέση “5”, o Ντόντα Χολ έβαλε στα καλάθια τους ψηλούς της Φενέρμπαχτσε, κάνοντας double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Αν δεν φορτωνόταν με φάουλ στο φινάλε, θα είχε ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα είχε μεγαλύτερη τύχη να διεκδικήσει τη νίκη, καθώς με τον Πίτερς αναγκαστικά σε ρόλο πενταριού, η Φενέρμπαχτσε βρήκε την ευκαιρία να “χτυπήσει” και να ξεφύγει.

Δυναμώνει και ετοιμάζεται για την αντεπίθεσή του

Ο Ολυμπιακός φρόντισε να θωρακίσει τη ρακέτα του με την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και να ανεβάσει το επίπεδο της περιφέρειας του με την προσθήκη του Μόρις.

Η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση, αλλά και των Φραν Νιλικίνα και Τάισον Γουόρντ, θα δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σύνολο, ικανό να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στη φετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση με ρεκόρ 11-8, ωστόσο έχουν όλα τα φόντα τις επόμενες αγωνιστικές να αναρριχηθούν στην κατάταξη, αρχής γενομένης από το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου.