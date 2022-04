Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 62-59 της Φενέρμπαχτσε στην 34η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη σεζόν με ένα θετικό φινάλε.

Οι “πράσινοι” προηγούνταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα της Τουρκίας, αλλά χωρίς τον Νεμάνια Νέντοβιτς “κόλλησαν” στο τέλος στην επίθεση και βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με -8 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Παπαγιάννης και Παπαπέτρου οδήγησαν όμως στην ανατροπή, η οποία και ήρθε με ένα τρίποντο του Μέικον στην τελευταία επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός έφθασε έτσι τις 9 νίκες στη σεζόν και… διασκέδασε κάπως τις εντυπώσεις για τη νέα κακή ευρωπαϊκή του πορεία, που τον έφερε στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Αποκλεισμένη από τα play off ήταν ήδη και η Φενέρμπαχτσε, σε μία… καταστροφική για αυτή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 7-4 στο ξεκίνημα από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά με ένα σερί 10-0 πήρε ο ίδιος το προβάδισμα και το διατήρησε μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με εξαιρετική εμφάνιση στην άμυνα και βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες στην επίθεση (6 πόντους ο Έβανς) η ομάδα του Πρίφτη προηγήθηκε με 22-20 στο 10′, παρά το 5-0 των Τούρκων στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι “πράσινοι” οδηγήθηκαν από τον αρχηγό τους, Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος έφθασε τους 15 πόντους και τις 4 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η τουρκική ομάδα αντέδρασε και με “αιχμή του δόρατος” τους Χένρι και Βέσελι σε 34-31, πριν το 38-32 του 20′.

Στον τρίτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άσχημα στην επίθεση και στο πρώτο τρίλεπτο μπήκε μόνο ένα καλάθι από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Παναθηναϊκό να “απαντάει” όμως στη συνέχεια με ένα 6-0 για να αυξήσει και πάλι το προβάδισμά του στο ματς. Οι “πράσινοι” κόλλησαν όμως ξανά και η ομάδα του Τζόρτζεβιτς έφερε τούμπα το ματς, με τον Βέσελι να φθάνει τους 19 πόντους στο 49-44 του 30′.

Georgios Papagiannis with the huge dunk! @paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cXJJ05ZP20

Οι δύο ομάδες συνέχισαν με χαμηλό σκορ και το τελευταίο δεκάλεπτο, με την Φενέρμπαχτσε να φθάνει και στο +8 (56-48), αλλά τον Παναθηναϊκό να “απαντάει” και να μειώνει ακόμη και στον πόντο 58-57. Το παιχνίδι έγινε έτσι… θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με τους “πράσινους” να παίρνουν τη νίκη χάρη σε ένα τρίποντο του Μέικον σχεδόν στη λήξη του αγώνα, που διαμόρφωσε το τελικό 62-59.

.@_dmacon4 wins it for @paobcgr🔥🔥🔥



What a way to end the season! #7DAYSMagicMoment