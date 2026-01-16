Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Με φοβερό ντεμπούτο Ντε Κολό πήρε τη νίκη στη Euroleague η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Η Φενέρμπαχτσε έκανε “θρίλερ” στο τέλος, τον αγώνα με τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της Euroleague, αλλά με κορυφαίο τον Νάντο Ντε Κολό στο δεύτερο ντεμπούτο του στην ομάδα, κατάφερε να φθάσει στη νίκη.

Ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε μετά από 3,5 χρόνια στη Φενέρμπαχτσε και στην πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του ομάδα στη Euroleague, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 16 πόντους, στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε ακόμη και διψήφια διαφορά στο ματς, αλλά οι “νυχτερίδες” αντέδρασαν στη συνέχεια και έκαναν ντέρμπι το παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε άντεξε όμως στην αντεπίθεσή της και κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμα, για τη 14η νίκη της σε 21 αγώνες στη Euroleague (έχει αναβληθεί ο αγώνα με τον Ολυμπιακό).

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79

Τα στατιστικά των παικτών

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπάλντουιν 11 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Μέλι 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 10, Μπόστον 11 (1), Ντε Κολό 16 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπιμπέροβιτς 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 2 (6 ριμπάουντ), Χολ 10 (3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μπιρτς 3 (4 ριμπάουντ), Γιασικεβίτσιους

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Τέιλορ 13 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πουέρτο 8 (2), Ρίβερς 17 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Πραντίγια 13 (3/3 τρίποντα), Ντε Λαρέα (3 ασίστ), Κι, Μοντέρο 14 (2/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μουρ 7 (1), Σακό, Τόμπσον 1 (0/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ), Κοστέλο