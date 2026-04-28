Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 89-78: Ο Μπιμπέροβιτς έφερε το 1-0 για την τουρκική ομάδα στα πλέι οφ της Euroleague

Με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να κάνει “τεράστιο” ματς, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε εντός έδρας 89-78 της Ζάλγκρις Κάουνας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνάντησε αρκετές δυσκολίες απέναντι στην Ζάλγκιρις Κάουνας, όμως με σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία και με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να έχει 6/8 από το τρίποντο, έκανε το 1-0 στη σειρά των pl;ei of της Euroleague.

Ο διεθνής Τούρκος ήταν πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε με 26 πόντους, ενώ ο Μπόλντγουιν βοήθησε στα κρίσιμα σημεία με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ. Στους 15 πόντους ο Χόρτον-Τάκερ, ενώ ο Νικολό Μέλι σταμάτησε στους 13 πόντους.

Για την Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κουβάλησε τη Ζάλγκιρις με 24 πόντους, ενώ ο Μόζες Ράιτ είχε 19 πόντους. Στους 15 ο Φρανσίσκο που μοίρασε και έξι ασίστ, 11 είχε ο Τουμπέλις.

Η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί και πάλι τη Ζάλγκιρις Κάουνας την Πέμπτη (30.04.2026, 20:45), για το game 2 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 47-29, 55-47, 89-78