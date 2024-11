Φέντερερ για Ναδάλ: Με έκανες να επαναπροσδιορίσω το παιχνίδι μου και να το απολαύσω ακόμα περισσότερο

Ο Ράφα Ναδάλ ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε της καριέρας του. Ο Ισπανός θρύλος του τένις θα αγωνιστεί σήμερα (19/11/2024) για τελευταία φορά ως επαγγελματίας αθλητής, φορώντας τη φανέλα με το ισπανικό εθνόσημο.

Ο Ράφα Ναδάλ ολοκληρώνει τη θρυλική καριέρα του, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Ισπανίας στο Davis Cup στη Μάλαγα.

Ο 22 φορές κάτοχος Grand Slam θα αγωνιστεί σήμερα (19/11/2024) για τελευταία φορά, με τον Ρότζερ Φέντερερ να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Έκανες την Ισπανία υπερήφανη… έκανες όλο τον κόσμο του τένις υπερήφανο».

«Καθώς ετοιμάζεσαι να αποσυρθείς από το τένις, έχω μερικά πράγματα να μοιραστώ μαζί σου πριν γίνω -ίσως- πιο συναισθηματικός.

Ας ξεκινήσουμε με το προφανές: με κέρδισες-πολλές φορές. Περισσότερες από όσες κατάφερα να σε νικήσω εγώ. Με προκάλεσες με τρόπους που κανείς άλλος δεν μπορούσε. Στο χώμα, ένιωθα σαν να έμπαινα στην αυλή σου, και με έκανες να δουλέψω πιο σκληρά από όσο πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα, μόνο και μόνο για να κρατηθώ. Με έκανες να επαναπροσδιορίσω το παιχνίδι μου – ακόμα και να αλλάξω το μέγεθος της ρακέτας μου, ελπίζοντας σε κάποιο πλεονέκτημα.

Δεν είμαι πολύ προληπτικός άνθρωπος, αλλά εσύ το πήγες στο επόμενο επίπεδο. Όλη η διαδικασία σου. Όλα αυτά τα τελετουργικά. Τοποθετώντας τα μπουκάλια νερού σαν στρατιωτάκια σε σχηματισμό, φτιάχνοντας τα μαλλιά σου, προσαρμόζοντας το εσώρουχό σου… Όλα αυτά με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση. Κατά βάθος, μου άρεσε όλο αυτό. Επειδή ήταν τόσο μοναδικό όσο εσύ.

Και ξέρεις κάτι, Ράφα, με έκανες να απολαύσω το παιχνίδι ακόμα περισσότερο.

Εντάξει, ίσως όχι στην αρχή. Μετά το Australian Open του 2004, ανέβηκα για πρώτη φορά το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Νόμιζα ότι ήμουν στην κορυφή του κόσμου. Και ήμουν – μέχρι που δύο μήνες αργότερα, όταν μπήκες στο γήπεδο του Μαϊάμι με το κόκκινο αμάνικο μπλουζάκι σου, επιδεικνύοντας τους δικέφαλους σου, με κέρδισες παραδειγματικά. Όλος αυτός ο θόρυβος που υπήρχε για σένα -γι αυτόν τον καταπληκτικό νεαρό παίκτη από τη Μαγιόρκα, ένα νέο ταλέντο, που πιθανώς θα κέρδιζε ένα μεγάλο πρωτάθλημα κάποια μέρα- δεν ήταν απλά μια φήμη.

Ήμασταν και οι δύο στην αρχή του ταξιδιού μας και αυτό το ταξίδι το κάναμε τελικά μαζί. Είκοσι χρόνια μετά, Rafa, πρέπει να πω: Τι απίστευτη πορεία είχες. Συμπεριλαμβανομένων των 14 French Opens- ιστορικό! Έκανες την Ισπανία υπερήφανη… έκανες όλο τον κόσμο του τένις υπερήφανο.

