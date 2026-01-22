Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Για το διπλό πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League το «τριφύλλι» στην παγωμένη Βουδαπέστη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος εκτός έδρας για την 7 αγωνιστική του Europa League (22/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4, Ant1) με στόχο τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και θα του διατηρήσει τις ελπίδες για μία θέση στην πρώτη οκτάδα.

Το έργο του Παναθηναϊκού δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα και αυτό αποδεικνύεται και από τη θέση της στο Europa League. Οι Ούγγροι είναι στην 6η θέση με 14 βαθμούς, ενώ το «τριφύλλι» είναι 15ο με 10 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μπενίτεθ ακόμα και με ισοπαλία ενδέχεται να εξασφαλίσει την πρόκριση, αν κρίνουμε από τα περσινά αποτελέσματα της League Phase του Europa League, που καμία ομάδα με 11 βαθμούς δεν έμεινε εκτός συνέχειας.

Η θερμοκρασία στη Βουδαπέστη είναι υπό του μηδενός με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πρέπει να προσαρμοστούν σε συνθήκες που δεν έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζούρισιτς και Ντέσερς που είναι τραυματίες, όπως και στους νεοαποκτηθέντες Τετέι, Αντίνο, Παντελίδη, Τσάβες, και Κοντούρη. Ο Κάτρης που επέστρεψε από το δανεισμό στο Λεβαδειακό είναι για πρώτη φορά στην αποστολή των πρασίνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Η Φερεντσβάρος έχασε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Βάργκα μετακόμισε στην Αθήνα για την ΑΕΚ, ενώ ο Τοθ πουλήθηκε με 12.000.000 ευρώ στην Μπόρνμουθ.

Το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Europa League θα σφυρίξει ο Ουκρανός Μίκολα Μπαλάκιν. Βοηθοί του είναι οι Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματιάς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Βίταλι Ρομάνοφ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ντένις Σίρμαν και Νμίτρο Παντσίσιν.