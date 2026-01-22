Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Το φοβερό γκολ του Ζαρουρί που χάρισε την πρόκριση στους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Φερεντβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, χάρη σε ένα φοβερό γκολ του Ζαρουρί στο φινάλε της αναμέτρησης.

Στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ζαρουρί έπιασε ένα φοβερό σουτ από πολύ μακριά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στην έδρα της Φερεντσβάρος, που “σφράγισε” και την πρόκριση της ομάδας του στο Europa League.

Οι “πράσινοι” πήραν την ισοπαλία με 1-1 και εξασφάλισαν μία θέση στα πλέι οφ της διοργάνωσης, έχοντας και μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη 8άδα που οδηγεί απευθείας στους “16”.

Αυτό ήταν το 4ο γκολ του Ζαρουρί στο Europa League.