Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία το video που δείχνει τρεις αστυνομικούς να προσπαθούν να συλλάβουν τον Τιεμουέ Μπακαγιόκο της Μίλαν, μπερδεύοντάς τον με κάποιον άλλο.

Ο Γάλλος μέσος των “ροσονέρι” και πρώην της Νάπολι, σταμάτησε μετά από σήμα στο δρόμο και κατέβηκε από το αυτοκίνητό του, με έναν αστυνομικό να του κάνει εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα εγκληματία που αναζητούσαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η συνάδλεφός του τον ενημέρωσε όμως για την ταυτότητά του, η αντίδρασή του ήταν ενδεικτική της… γκάφας του, με το θέμα να παίρνει διαστάσεις στην Ιταλία και τα social media, κατηγορώντας τους αστυνομικούς για ρατσιστική σκιαγράφηση εγκληματικού προφίλ.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5