“Τρελός”, προκλητικός ή απλά δεν κατάλαβε τι έκανε; Φίλος της Λίβερπουλ βρέθηκε στην εξέδρα των… εκνευρισμένων οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατά τη διάρκεια της συντριβής της ομάδας του Σόλσκιερ από τους “ρεντς” (5-0) στο “Ολντ Τράφορντ”.

Ο φίλος της Λίβερπουλ άκουσε τα “μπινελίκια” των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που οι γηπεδούχοι δέχονταν το ένα γκολ μετά το άλλο από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Μάλιστα, πάνω στα νεύρα τους, κάποιοι επιχείρησαν να τον προπηλακίσουν (έπεσαν και κάποιες… ψιλές), αλλά επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και η ασφάλεια του γηπέδου προκειμένου να μην προκύψει ένταση.

Scouse lad in the United crowd yesterday. No fear. pic.twitter.com/xTl2wxsXfv