Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Μεγάλη κιτρινόμαυρη νίκη στην Ιταλία – Αποχώρησε τραυματίας ο Ζίνι

Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τη Φιορεντίνα (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Επόμενο ματς για την ομάδα του Νίκολιτς, στην έδρα της Σάμσουνσπορ
η ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς στη League Phase του Conference League, ανεβαίνοντας στη 10 θέση του βαθμολογικού πίνακα
ο Ντε Χέα έδιωξε με τις γροθιές το σουτ του Πινέδα
Ατομική προσπάθεια του Πήλιου και σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ
ο Πενράις στη θέση του Ζίνι
Άτυχη στιγμή για τον Ζίνι, που προσπάθησε να κάνει ένα τάκλιν και έδειξε να κολλάει το πόδι του πάνω στι φάση. Έδειξε να πονάει στο γόνατο
Δυσκολεύεται να πατήσει το πόδι του και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή
Στο έδαφος ο Ζίνι, δέχεται τις πρώτες βοήθειες
φαλτσαριστό σουτ του μαντράγκορα από τον άξονα και έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
τελευταία στιγμή ο Κομούτσο έκοψε τον Γιόβιτς, που έβγαινε απέναντι από τον πορτιέρε της Φιορεντίνα
ο Γκρούγιτς στη θέση του Γκατσίνοβιτς, που αποθεώνεται
ο Σέρβος είδε τον Ντε Χέα λίγο έξω από την εστία του, έκανε το πλασέ εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ισπανός έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι
Εκτέλεση κόρνερ, σουτ του Φορτίνι και η μπάλα κόντραρε στον ρότα - Νέο κόρνερ
παράλληλο γύρισμα του Ζίνι μέσα από τη μικρή περιοχή, δεν υπήρξε παίκτης της ΑΕΚ για να σπρώξει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα
Ήταν η πρώτη τελική της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο
Σουτ του Ρότα από τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής της Φιορεντίνα, η μπάλα έφυγε άουτ
Μάνταλος και Ζίνι μέσα, Κοϊτά και Περέιρα έξω
Ο Περέιρα δεν μπορεί να συνεχίσει
Έξω Παρίζι, Εντούρ - Μέσα Κουάντιο και Κεν
η ΑΕΚ καλείται να βγάλει και πάλι... ενέργεια,
Στο ματς αναμένεται να περάσει ο Κεν, από πλευράς Φιορεντίνα
Ακόμα όμως δεν υπάρχει απόφαση - Οριακή φάση
Από ριπλέι φάνηκε ότι η μπάλα πήγε στον Ρανιέρι από τον Γκούντμουνσον
Από την Φιορεντίνα φωνάζουν ότι η μπάλα έφτασε στον Ρανιέρι από αντίπαλο
Υπάρχει έλεγχος της φάσης από το VAR
Γκολ από την Φιορεντίνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ - Σκόρερ ο Ρανιέρι, παραμένει το 0-1
Έδιωξε ο Πήλιος με κεφαλια στο πρώτο δοκάρι
Φάουλ σε καλό σημείο για τη Φιορεντίνα, από θέση δεξιά και στο ύψος της μικρής περιοχής της ΑΕΚ
Στα χέρια του Στρακόσα η σέντρα του Παρίζι
οι παίκτες της ΑΕΚ παραμένουν πιστοί στο πλάνο του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα στο μισό που αμύνεται - Η Φιορεντίνα πιέζει αλλά δυσκολεύεται να της πάρει την μπάλα
Χέρι του Γκούντμουνσον, σε κοντρόλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο διαιτητής το έδωσε
Χωρίς κάποια αλλαγή Φιορεντίνα και ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Στρακόσα κράτησε το μηδέν στο μικρό διάστημα που η ΑΕΚ ένιωσε πίεση
Δίκαιο προβάδισμα για την ΑΕΚ με το γκολ του Γκατσίνοβιτς. η Φιορεντίνα έχει απειλήσει ελάχιστα την εστία του Στρακόσα (σκυρώθηκε ως οφσάιντ το γκολ του Γκουνμουνσον). Τρομερό ματς από τον Πήλιο. Περέιρα και Μαρίν έχουν παρουσιάσει μια ισχυρή μεσοεμυντική γραμμή. Ορεξάτος και ο Πινέδα.
Οφσάιντ ο Τζεκο, ο διαιτητής άφησε τη φάση να συνεχιστεί, αλλά ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία του από νωρίς
Η Φιορεντίνα πιέζει αλλά η ΑΕΚ είναι ψύχραιμη - Πρέπει να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια
Εκπληκτική πάσα του Πινέδα, ανοικτό το κοντρόλ του Ρότα και η ευκαιρία χάθηκε για την ΑΕΚ
Σέντρα του Πήλιου από τα αριστερά, εναέρια προβολή από τον Γιόβιτς, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια
Ο Πινέδα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Πήλιος με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος με προβολή την έστειλε στα δίχτυα
Μπαλιά του Μαντράγκορα στον Τζέκο, ο Στρακόσα βγήκε και μπλόκαρε
Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο - Η ΑΕΚ πάντως αμύνεται σωστά
Ο Κοϊτά έχει μπει εδώ και λίγα λεπτά στην εξίσωση της ανάπτυξης της ΑΕΚ, με προσπάθειες από τα δεξιά
Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά την ακύρωση του γκολ ήταν έξαλλος με την αντίδραση της άμυνας σε αυτή τη φάση
Υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος από το VAR
Ο Εντούρ πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Στρακόσα να αποκρούει εντυπωσιακά, ο Ρότα ολιγώρησε και δεν απομάκρυνε με τον Γκούντμουνσον να ανοίγει το σκορ σε κενή εστία.
Ο Παρίζι έκλεψε από τον Ρότα, έβγαλε τη σέντρα, ο Τζέκο έπιασε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή -στο δευτερο δοκάρι- και ο Στρακόσα έδιωξε σε κόρνερ
η ΑΕκ έκλεψε την μπάλα, ο Πήλιος έκανε νέο σουτ, ο Ντε Χέα έπεσε και μπλόκαρε
Υπέροχη κάθετη του Περέιρα για τον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να δυσκολεύεται στο κοντρόλ και να χάνει την ευκαιρία
Πειστική εικόνα από την ΑΕΚ στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα - Δεν έχει πιεστεί ιδιαίτερα και προσπαθεί να βρει τη μεγάλη φάση
63% κατοχή έχει η ΑΕΚ στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα
Ο Ρότα επέστρεψε γρήγορα και έκοψε την κάθετη προς τον Τζέκο
Έδιωξε την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν ο Ντε Χέα, με το ένα χέρι
Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ από σουτ του Πήλιου
Ο Παρίζι έκοψε την έξυπνη κάθετη του Μαρίν
Εκτεθειμένος ο Τζέκο, στην κάθετη του Ρανιέρι
Νέο σουτ του Πήλιου, η μπάλα έφυγε ξανά άουτ
Πάτησε την περιοχή της Φιορεντίνα ο Πήλιος, αλλά το σουτ που έκανε έστειλε την μπάλα άουτ
Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του αγώνα
Αντάλλαξαν λάβαρα Ρανιέρι και Μουκουντί
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Περισσότεροι 1700 φίλοι της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα
Το "Αρτέμιο Φράνκι" έχει μια... άδεια εικόνα, στις εξέδρες του. Οι φίλοι της ΑΕΚ δίνουν το δικό τους παλμό
Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στη Serie A, καθώς μετά από 12 αγωνιστικές δεν έχει νίκη και με μόλις 6 βαθμούς είναι προτελευταία. Με τον Πάολο Βανόλι στον πάγκο υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης, αφού οι “βιόλα” πήραν δύο ισοπαλίες απέναντι σε Τζένοα (2-2) και Γιουβέντους (1-1)
Θυμίζουμε ότι η Ένωση υποδέχεται την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, ενώ ενδιάμεσα θα ταξιδέψει στη Σαμψούντα για ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ. Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε απόψε στη Φλωρεντία, είτε στη Σαμψούντα (11.12.2025) και νίκη με την Κραϊόβα (18.12.2025) για να κρατήσει στα χέρια της ένα “εισιτήριο”. Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο “δικέφαλος” έχει εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων
Πριν την έναρξη των αποψινών αγώνων, η ΑΕΚ βρισκόταν στη 15η θέση με 4 βαθμούς, απέχοντας μόλις δύο πόντους από την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16». Η Ένωση προέρχεται από απίστευτη εντός έδρας γκέλα κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (1-1). Την ίδια στιγμή, η Φιορεντίνα ήταν 8η με 6 βαθμούς, έχοντας δύο νίκες και μία ήττα.
Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)
Βοηθοί: Νιλ Ντέιβς (Αγγλία), Γουέιντ Σμιθ (Αγγλία)
4ος: Τόνι Χάρινγκτον (Αγγλία)
VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία) AVAR: Τζέιμς Μπελ (Αγγλία)
Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα - Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι - Φορτίνι, Μαντράγκορα, Νικολούσι, Ντουρ, Παρίζι - Τζέκο, Γκούντμουνσον
Στον πάγκο οι: Λετσερίνι, Μαρτινέλι, Σομ, Πάμπλο Μαρίν, Κεν, Φατσίνο, Κόσπο, Ρίτσαρντσον, Βίτι, Φατζιόλι, Κουάντιο, Πίκολι.
Παρτενέρ του Άλμπερτ Γκούντμουνσον στην κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ο Έντιν Τζέκο από τον Ιταλό τεχνικό, με τον Μόιζε Κεν να μένει στον πάγκο
Σχετικά με την 11άδα που επέλεξε ο Πάολο Βανόλι στη Φιορεντίνα…
H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Μαρίν, Γιόβιτς.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.
Επιστροφή Ρομπέρτο Περέιρα στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ μετά από 105 ημέρες, όταν και είχε ξεκινήσει βασικός κόντρα στον Άρη Λεμεσού, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει και τον Λούκα Γιόβιτς στην ενδεκάδα που παρατάσσει, με τον Σέρβο να έχει περάσει για μια σεζόν από τους "βιόλα"
Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς.
Η Φιορεντίνα έχει ευρωπαϊκό αήττητο εντός έδρας σερί, 16 αγώνων
Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη επί ιταλικού εδάφους
Ο κόσμος της Ένωσης δίνει δυναμικό παρών στο «Αρτέμιο Φράνκι». Αρχικά, στις εξέδρες του γηπέδου υπολογίζονται περίπου 1.300 οπαδοί της Ένωσης, αλλά μετά από κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, εξασφαλίστηκαν κι άλλα εισιτήρια
Η ΑΕΚ θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Φιορεντίνα (βαθμό ή το “τρίποντο”), κάτι που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase Conference League