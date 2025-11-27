Αθλητικά

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Μεγάλη κιτρινόμαυρη νίκη στην Ιταλία – Αποχώρησε τραυματίας ο Ζίνι

Τη δεύτερη νίκη της στη League Phase πήρε η ΑΕΚ
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Conference League
4η αγωνιστική
0 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τη Φιορεντίνα (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

00:04 | 28.11.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
00:04 | 28.11.2025

Επόμενο ματς για την ομάδα του Νίκολιτς, στην έδρα της Σάμσουνσπορ

00:03 | 28.11.2025

η ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς στη League Phase του Conference League, ανεβαίνοντας στη 10 θέση του βαθμολογικού πίνακα

00:00 | 28.11.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα με 1-0
23:58 | 27.11.2025
90+7'
Κίτρινη κάρτα στον Μαντράγκορα
23:56 | 27.11.2025
90+4'

ο Ντε Χέα έδιωξε με τις γροθιές το σουτ του Πινέδα

23:53 | 27.11.2025
90+3'

Ατομική προσπάθεια του Πήλιου και σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ

23:53 | 27.11.2025
7 λεπτά έξτρα χρόνου
23:53 | 27.11.2025
90'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Πενράις στη θέση του Ζίνι

23:52 | 27.11.2025

Άτυχη στιγμή για τον Ζίνι, που προσπάθησε να κάνει ένα τάκλιν και έδειξε να κολλάει το πόδι του πάνω στι φάση. Έδειξε να πονάει στο γόνατο

23:51 | 27.11.2025

Δυσκολεύεται να πατήσει το πόδι του και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

23:48 | 27.11.2025
88'

Στο έδαφος ο Ζίνι, δέχεται τις πρώτες βοήθειες

23:47 | 27.11.2025
23:46 | 27.11.2025
84'
Φάση για την Φιορεντίνα

φαλτσαριστό σουτ του μαντράγκορα από τον άξονα και έξω από την μεγάλη περιοχή, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

23:44 | 27.11.2025
83'

τελευταία στιγμή ο Κομούτσο έκοψε τον Γιόβιτς, που έβγαινε απέναντι από τον πορτιέρε της Φιορεντίνα

23:43 | 27.11.2025
81'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

ο Γκρούγιτς στη θέση του Γκατσίνοβιτς, που αποθεώνεται

23:41 | 27.11.2025
79'
Τριπλή αλλαγή για τη Φιορεντίνα
Φατσίνι, Βίτι και Φατζιόλι αντί των Φορτίνι, Ρανιέρι και Νικολούσι
23:40 | 27.11.2025
78'
Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ με τον Γιόβιτς!

ο Σέρβος είδε τον Ντε Χέα λίγο έξω από την εστία του, έκανε το πλασέ εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά ο Ισπανός έδιωξε σε κόρνερ με το ένα χέρι

23:37 | 27.11.2025
76'

Εκτέλεση κόρνερ, σουτ του Φορτίνι και η μπάλα κόντραρε στον ρότα - Νέο κόρνερ

23:36 | 27.11.2025
74'

παράλληλο γύρισμα του Ζίνι μέσα από τη μικρή περιοχή, δεν υπήρξε παίκτης της ΑΕΚ για να σπρώξει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα

23:34 | 27.11.2025
73'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ, με συρτό σουτ του Ζίνι
23:34 | 27.11.2025

Ήταν η πρώτη τελική της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο

23:32 | 27.11.2025
71'

Σουτ του Ρότα από τη δεξιά γωνία της μεγάλης περιοχής της Φιορεντίνα, η μπάλα έφυγε άουτ

23:31 | 27.11.2025
69'
Κίτρινη κάρτα στον Πόγκρασιτς για φάουλ στον ταχύτατο Ζίνι
23:29 | 27.11.2025
23:29 | 27.11.2025
66'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Μάνταλος και Ζίνι μέσα, Κοϊτά και Περέιρα έξω

23:27 | 27.11.2025

Ο Περέιρα δεν μπορεί να συνεχίσει

23:26 | 27.11.2025
63'
Κίτρινη κάρτα στον Πήλιο
23:25 | 27.11.2025
63'
Διπλή αλλαγή για τη Φιορεντίνα

Έξω Παρίζι, Εντούρ - Μέσα Κουάντιο και Κεν

23:25 | 27.11.2025
62'
Κίτρινη κάρτα στον Περέιρα
23:25 | 27.11.2025

η ΑΕΚ καλείται να βγάλει και πάλι... ενέργεια,

23:22 | 27.11.2025

Στο ματς αναμένεται να περάσει ο Κεν, από πλευράς Φιορεντίνα

23:22 | 27.11.2025
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ το 0-1
23:22 | 27.11.2025
ΟΦΣΑΙΝΤ το γκολ της Φιορεντίνα
23:21 | 27.11.2025

Ακόμα όμως δεν υπάρχει απόφαση - Οριακή φάση

23:20 | 27.11.2025

Από ριπλέι φάνηκε ότι η μπάλα πήγε στον Ρανιέρι από τον Γκούντμουνσον

23:20 | 27.11.2025

Από την Φιορεντίνα φωνάζουν ότι η μπάλα έφτασε στον Ρανιέρι από αντίπαλο

23:20 | 27.11.2025

Υπάρχει έλεγχος της φάσης από το VAR

23:18 | 27.11.2025
56'

Γκολ από την Φιορεντίνα που ακυρώθηκε για οφσάιντ - Σκόρερ ο Ρανιέρι, παραμένει το 0-1

23:18 | 27.11.2025

Έδιωξε ο Πήλιος με κεφαλια στο πρώτο δοκάρι

23:16 | 27.11.2025
55'

Φάουλ σε καλό σημείο για τη Φιορεντίνα, από θέση δεξιά και στο ύψος της μικρής περιοχής της ΑΕΚ

23:15 | 27.11.2025
52'

Στα χέρια του Στρακόσα η σέντρα του Παρίζι

23:12 | 27.11.2025

οι παίκτες της ΑΕΚ παραμένουν πιστοί στο πλάνο του Νίκολιτς

23:11 | 27.11.2025

Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα στο μισό που αμύνεται - Η Φιορεντίνα πιέζει αλλά δυσκολεύεται να της πάρει την μπάλα

23:09 | 27.11.2025
48'

Χέρι του Γκούντμουνσον, σε κοντρόλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο διαιτητής το έδωσε

23:08 | 27.11.2025

Χωρίς κάποια αλλαγή Φιορεντίνα και ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο

23:07 | 27.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:03 | 27.11.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

23:01 | 27.11.2025

Ο Στρακόσα κράτησε το μηδέν στο μικρό διάστημα που η ΑΕΚ ένιωσε πίεση

22:51 | 27.11.2025

Δίκαιο προβάδισμα για την ΑΕΚ με το γκολ του Γκατσίνοβιτς. η Φιορεντίνα έχει απειλήσει ελάχιστα την εστία του Στρακόσα (σκυρώθηκε ως οφσάιντ το γκολ του Γκουνμουνσον). Τρομερό ματς από τον Πήλιο. Περέιρα και Μαρίν έχουν παρουσιάσει μια ισχυρή μεσοεμυντική γραμμή. Ορεξάτος και ο Πινέδα. 

22:51 | 27.11.2025
22:51 | 27.11.2025
22:50 | 27.11.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
22:46 | 27.11.2025
45+3'

Οφσάιντ ο Τζεκο, ο διαιτητής άφησε τη φάση να συνεχιστεί, αλλά ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία του από νωρίς

22:43 | 27.11.2025
45'
Κίτρινη κάρτα στον Γκούντμουνσον
22:41 | 27.11.2025
41'

Η Φιορεντίνα πιέζει αλλά η ΑΕΚ είναι ψύχραιμη - Πρέπει να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια

22:41 | 27.11.2025
40'

Εκπληκτική πάσα του Πινέδα, ανοικτό το κοντρόλ του Ρότα και η ευκαιρία χάθηκε για την ΑΕΚ

22:39 | 27.11.2025
22:37 | 27.11.2025
36'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Σέντρα του Πήλιου από τα αριστερά, εναέρια προβολή από τον Γιόβιτς, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια

22:34 | 27.11.2025
35'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Γκατσίνοβιτς

Ο Πινέδα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Πήλιος με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος με προβολή την έστειλε στα δίχτυα

22:30 | 27.11.2025
33'

Μπαλιά του Μαντράγκορα στον Τζέκο, ο Στρακόσα βγήκε και μπλόκαρε

22:28 | 27.11.2025
29'

Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο - Η ΑΕΚ πάντως αμύνεται σωστά

22:27 | 27.11.2025
22:26 | 27.11.2025
22:24 | 27.11.2025

Ο Κοϊτά έχει μπει εδώ και λίγα λεπτά στην εξίσωση της ανάπτυξης της ΑΕΚ, με προσπάθειες από τα δεξιά

22:21 | 27.11.2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά την ακύρωση του γκολ ήταν έξαλλος με την αντίδραση της άμυνας σε αυτή τη φάση

22:20 | 27.11.2025
ΟΦΣΑΙΝΤ - Ακυρώνεται το γκολ της Φιορεντίνα, παραμένει το 0-0
22:19 | 27.11.2025

Υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος από το VAR

22:18 | 27.11.2025
17'
ΓΚΟΛ για την Φιορεντίνα, 1-0 με τον Γκούντμουνσον

Ο Εντούρ πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Στρακόσα να αποκρούει εντυπωσιακά, ο Ρότα ολιγώρησε και δεν απομάκρυνε με τον Γκούντμουνσον να ανοίγει το σκορ σε κενή εστία.

22:18 | 27.11.2025
16'
Πρώτη τελική στο ματς από την Φιορεντίνα - Σημαντική στιγμή

Ο Παρίζι έκλεψε από τον Ρότα, έβγαλε τη σέντρα, ο Τζέκο έπιασε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή -στο δευτερο δοκάρι- και ο Στρακόσα έδιωξε σε κόρνερ

22:17 | 27.11.2025
16'

η ΑΕκ έκλεψε την μπάλα, ο Πήλιος έκανε νέο σουτ, ο Ντε Χέα έπεσε και μπλόκαρε

22:16 | 27.11.2025
15'

Υπέροχη κάθετη του Περέιρα για τον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να δυσκολεύεται στο κοντρόλ και να χάνει την ευκαιρία

22:15 | 27.11.2025

Πειστική εικόνα από την ΑΕΚ στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα - Δεν έχει πιεστεί ιδιαίτερα και προσπαθεί να βρει τη μεγάλη φάση

22:14 | 27.11.2025

63% κατοχή έχει η ΑΕΚ στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα

22:13 | 27.11.2025
12'

Ο Ρότα επέστρεψε γρήγορα και έκοψε την κάθετη προς τον Τζέκο

22:12 | 27.11.2025

Έδιωξε την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν ο Ντε Χέα, με το ένα χέρι

22:12 | 27.11.2025
11'

Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ από σουτ του Πήλιου

22:10 | 27.11.2025
10'

Ο Παρίζι έκοψε την έξυπνη κάθετη του Μαρίν

22:06 | 27.11.2025
8'

Εκτεθειμένος ο Τζέκο, στην κάθετη του Ρανιέρι

22:04 | 27.11.2025
5'

Νέο σουτ του Πήλιου, η μπάλα έφυγε ξανά άουτ

22:02 | 27.11.2025
3'

Πάτησε την περιοχή της Φιορεντίνα ο Πήλιος, αλλά το σουτ που έκανε έστειλε την μπάλα άουτ

22:01 | 27.11.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
22:01 | 27.11.2025

Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του αγώνα

21:58 | 27.11.2025

Αντάλλαξαν λάβαρα Ρανιέρι και Μουκουντί

21:57 | 27.11.2025

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:57 | 27.11.2025

Περισσότεροι 1700 φίλοι της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα

21:52 | 27.11.2025

Το "Αρτέμιο Φράνκι" έχει μια... άδεια εικόνα, στις εξέδρες του. Οι φίλοι της ΑΕΚ δίνουν το δικό τους παλμό

21:52 | 27.11.2025

Η Φιορεντίνα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στη Serie A, καθώς μετά από 12 αγωνιστικές δεν έχει νίκη και με μόλις 6 βαθμούς είναι προτελευταία. Με τον Πάολο Βανόλι στον πάγκο υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης, αφού οι “βιόλα” πήραν δύο ισοπαλίες απέναντι σε Τζένοα (2-2) και Γιουβέντους (1-1)

21:51 | 27.11.2025

Θυμίζουμε ότι η Ένωση υποδέχεται την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, ενώ ενδιάμεσα θα ταξιδέψει στη Σαμψούντα για ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ. Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε απόψε στη Φλωρεντία, είτε στη Σαμψούντα (11.12.2025) και νίκη με την Κραϊόβα (18.12.2025) για να κρατήσει στα χέρια της ένα “εισιτήριο”. Να αναφέρουμε ακόμα ότι ο “δικέφαλος” έχει εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων

21:50 | 27.11.2025

Πριν την έναρξη των αποψινών αγώνων, η ΑΕΚ βρισκόταν στη 15η θέση με 4 βαθμούς, απέχοντας μόλις δύο πόντους από την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας εισιτήριο για τους «16». Η Ένωση προέρχεται από απίστευτη εντός έδρας γκέλα κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (1-1). Την ίδια στιγμή, η Φιορεντίνα ήταν 8η με 6 βαθμούς, έχοντας δύο νίκες και μία ήττα.

21:50 | 27.11.2025

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία)

Βοηθοί: Νιλ Ντέιβς (Αγγλία), Γουέιντ Σμιθ (Αγγλία)

4ος: Τόνι Χάρινγκτον (Αγγλία)

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία) AVAR: Τζέιμς Μπελ (Αγγλία)

21:49 | 27.11.2025

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα - Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι - Φορτίνι, Μαντράγκορα, Νικολούσι, Ντουρ, Παρίζι - Τζέκο, Γκούντμουνσον

Στον πάγκο οι: Λετσερίνι, Μαρτινέλι, Σομ, Πάμπλο Μαρίν, Κεν, Φατσίνο, Κόσπο, Ρίτσαρντσον, Βίτι, Φατζιόλι, Κουάντιο, Πίκολι.

21:49 | 27.11.2025

Παρτενέρ του Άλμπερτ Γκούντμουνσον στην κορυφή της επίθεσης επιλέχθηκε ο Έντιν Τζέκο από τον Ιταλό τεχνικό, με τον Μόιζε Κεν να μένει στον πάγκο

21:48 | 27.11.2025

Σχετικά με την 11άδα που επέλεξε ο Πάολο Βανόλι στη Φιορεντίνα…

21:48 | 27.11.2025
21:48 | 27.11.2025

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Μαρίν, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

21:47 | 27.11.2025

Επιστροφή Ρομπέρτο Περέιρα στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ μετά από 105 ημέρες, όταν και είχε ξεκινήσει βασικός κόντρα στον Άρη Λεμεσού, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει και τον Λούκα Γιόβιτς στην ενδεκάδα που παρατάσσει, με τον Σέρβο να έχει περάσει για μια σεζόν από τους "βιόλα"

21:47 | 27.11.2025

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς.

21:47 | 27.11.2025

Η Φιορεντίνα έχει ευρωπαϊκό αήττητο εντός έδρας σερί, 16 αγώνων

21:46 | 27.11.2025

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη επί ιταλικού εδάφους

21:42 | 27.11.2025
21:42 | 27.11.2025
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στη Φλωρεντία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:42 | 27.11.2025

Ο κόσμος της Ένωσης δίνει δυναμικό παρών στο «Αρτέμιο Φράνκι». Αρχικά, στις εξέδρες του γηπέδου υπολογίζονται περίπου 1.300 οπαδοί της Ένωσης, αλλά μετά από κινήσεις του Μάριου Ηλιόπουλου, εξασφαλίστηκαν κι άλλα εισιτήρια

21:41 | 27.11.2025

Η ΑΕΚ θα κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Φιορεντίνα (βαθμό ή το “τρίποντο”), κάτι που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League

21:41 | 27.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase Conference League

21:41 | 27.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
