Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ οπαδών της Ένωσης και της αστυνομίας στη Φλωρεντία

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι (27/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, αλλά λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα υπήρξαν επεισόδια με τους οπαδούς της.

Με πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ να φθάνουν στη Φλωρεντία χωρίς εισιτήρια, δεν αποφεύχθηκε η ένταση με την αστυνομία έξω από το γήπεδο “Αρτέμιο Φράνκι” με την ιταλική αστυνομία.

Φαίνεται ότι κάποιοι οπαδοί της Ένωσης προσπάθησαν να πλησιάσουν στο γήπεδο και το “μπλόκο” της αστυνομίας έφερε επεισόδια, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα για το Conference League.

Η ΑΕΚ θα έχει πάντως κανονικά οπαδούς στην κερκίδα.