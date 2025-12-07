Formula E: Τρομακτικό ατύχημα του Πέπε Μαρτί στο Σάο Πάολο

Λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα για τη Formula E στο Σάο Πάολο, ο πιλότος της Cupra Kiro, Πέπε Μαρτί, είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα.

Ο Πέπε Μαρτί έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του ύστερα από επαφή με δύο άλλα οχήματα και αυτό απογειώθηκε, έφερε μια περιστροφή και προσγειώθηκε στο οδόστρωμα, αφήνοντας πολλά κομμάτια του στο σημείο.

A massive incident in São Paulo



Pepe Martí is okay and out of the car @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/BDqwzqliAK — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

Για καλή του τύχη, ο Ισπανός πιλότος βγήκε σώος από αυτό το τρομακτικό ατύχημα, με τους υπεύθυνους της πίστας να τρέχουν για να σβήσουν και τη φωτιά που άναψε στο μονοθέσιό του.