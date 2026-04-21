Φώτης Ιωαννίδης: Ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας γλιτώνει το χειρουργείο

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει στα “πιτς” στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λόγω τραυματισμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του και τα δημοσιεύματα της περιόδου ήθελαν τον Έλληνα επιθετικό να μην αποφεύγει τη χειρουργική επέμβαση, για την αποκατάσταση του προβλήματός του.

Σύμφωνα όμως με την “A Bola” ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν θα περάσει τελικά την πόρτα του χειρουργείου. Τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, υπάρχει πιθανότητα ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός να επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική.