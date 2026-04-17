Φώτης Ιωαννίδης: Όλο και πιο πιθανό το χειρουργείο για τον Έλληνα επιθετικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Την πόρτα του χειρουργείου είναι πολύ πιθανό να περάσει μέσα στο επόμενο διάστημα ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να απαλλαγεί οριστικά από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και τον έχει κρατήσει εδώ και καιρό εκτός δράσης στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης τραματίστηκε στον έσω πλάγιο σύνδεσμο τον περασμένο Νοέμβριο, σε έναν αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Σάντα Κλάρα στις Αζόρες και από τότε έχει μείνει στα “πιτς”, χάνοντας τα ματς της πορτογαλική ομάδας αλλά και αυτά της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Αν και αρχικά επέστρεψε γρήγορα στη δράση, υπέστη υποτροπή και εντός του 2026 έχει αγωνιστεί σε μόλις τρία ματς, με τελευταίο εξ αυτών στις 21 Φεβρουαρίου, όταν πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του νικηφόρου αγώνα πρωταθλήματος με τη Μορεϊρένσε.

Έκτοτε παραμένει εκτός πλάνων και λογικά θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, όπου τα «λιοντάρια» διεκδικούν ακόμη το πρωτάθλημα και το κύπελλο Πορτογαλίας.

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα “A Bola”, αν τελικά προκριθεί η λύση της χειρουργικής επέμβασης, ο Φώτης Ιωαννίδης κινδυνεύει να χάσει και την προετοιμασία της επόμενης σεζόν, ενδεχομένως και το ξεκίνημα της περιόδου 2026-27.

Στην πρώτη του σεζόν με τα “λιοντάρια” της Λισαβόνας, ο Έλληνας επιθετικός -που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ- έχει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές.